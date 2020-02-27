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「富士山橡皮擦」用了才現形！粉嫩櫻花色新登場　可愛度大升級

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編輯／Emily　圖／翻攝自bungu.plus.co.jp

日本小文具總是特別可愛～文具品牌PLUS的「富士山橡皮擦」先前推出就大受歡迎，原本方方正正的藍色橡皮擦，使用過後會慢慢浮出白白的山頂，跟真正的富士山一模一樣！這次除了原本的藍色和紅色，特別新出了粉嫩櫻花版，粉紅色小山完全讓人少女心噴發～

▲富士山橡皮擦。（圖／翻攝自bungu.plus.co.jp）

▲富士山橡皮擦。（圖／翻攝自bungu.plus.co.jp）

這款「富士山橡皮擦」因為可愛造型和獨特創意受到大家喜愛，開封前就和一般橡皮擦一樣平凡，但玄機隱藏在中間，橡皮擦使用過後，裡面的白色部分會慢慢浮出來，與藍色外層搭配，瞬間變成山頂有著白雪的富士山！除了基本款藍色，還推出了紅色版本。

▲富士山橡皮擦。（圖／翻攝自bungu.plus.co.jp）

▲富士山橡皮擦。（圖／翻攝自bungu.plus.co.jp）

這次為了配合日本櫻花季，新推出了粉紅版本，粉色造型超級可愛，女孩們看了特別心動～外層的包裝還有不同設計，每一款花紋都很精緻唯美，看了選擇障礙發作，每個都好想要～一個售價200日圓不含稅（約台幣54元），去日本買來當紀念品超適合。

▲富士山橡皮擦。（圖／翻攝自bungu.plus.co.jp）

除了「富士山橡皮擦」，日本文具Seed也推出了一款「透明橡皮擦」。透明材質透光看起來造型很美，外觀吸引人之外，這個設計是為了讓使用者在擦的時候，能看清楚被擦掉的部分，用起來更方便、清除的效果也更好。官網有兩種尺寸，小的售價100日圓不含稅（約台幣27元）、大的售價150日圓（約台幣40元）。

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關鍵字：

富士山, 橡皮擦, 文具, 小物, 日本, 雜貨
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