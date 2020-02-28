肉食控快出動！《犇牛肉食堂》推頂級A5和牛套餐　和牛漢堡排980元就吃的到

真的太狂了！位於微風南山5樓的《犇 Teppan Social 牛肉食堂》，居然在2020年與Liquid Bread Co.合作研發出新美式日系輕食，打造出全新「和牛鐵板洋食」和「日本A5黑鑄鐵和牛御膳」，只要NT$980元就能吃到最高等級的日本A5和牛單人套餐，從燒肉捲御飯、牛肉麵、漢堡排、手打漢堡全都有，肉食控們~還不快出動！

《犇 Teppan Social 牛肉食堂》推出的全新兩種類型套餐，不僅主餐皆可任選，更搭配上最適宜的配菜上桌，可口程度顛覆以往。

黑鑄鐵和牛御膳





這次《犇 Teppan Social 牛肉食堂》獨家推出千元有找的「日本A5黑鑄鐵和牛御膳」，讓日本A5和牛更親民了。除了週一至週四晚餐外，其他時段皆需提前預約。

主餐1：A5和牛燒肉捲御飯





使用日本A5和牛，於鐵板香煎之後，淋上主廚特調醬汁，肉質嫩而多汁。

搭配配菜共有：精緻日式漬物、和風玉子燒、松露月見醬。

油脂豐富、入口即化的A5和牛，每一口都超juicy！

主餐2：Prime 沙朗6oz牛排御飯





為愛吃肉的客人設計大份量選擇，足足比其他套餐多出1倍的重量，嚴選美國Prime沙朗牛肉，肉質細膩且油花分佈像大理石般，鮮嫩且入口即化。

搭配配菜：精緻日式漬物、和風玉子燒、松露月見醬。

主餐3：極上和牛牛肉麵





日本極上和牛BMS 10至11等級的牛肉間脂肪，给予和牛肉優越的口感和味道，搭配慢火熬煮24小時而成特製辣味和牛湯，組合出犇獨一無二的頂級牛肉麵。

搭配配菜有：精緻日式漬物、和風玉子燒、松露月見醬、牛蒡大根關東煮。

主餐4：伊比利肋眼豬排





不吃牛肉者也可選擇豬肉料理。精選伊比利豬，選用最頂級的後頸肉部位，口感香滑美味，帶有嚼勁。

搭配配菜有：精緻日式漬物、和風玉子燒、松露月見醬。

主餐5：精選南非活鮑魚





喜食海鮮者，可選擇此款精選南非活鮑魚，特有細嫩海味及單純鮮美的頂級活鮑魚，口感柔滑且富彈性。

搭配配菜：精緻日式漬物、和風玉子燒、松露月見醬。

Teppan Comfort 和牛鐵板洋食



《犇 Teppan Social 牛肉食堂》與LBC合作研發新美式日系輕食Teppan Comfort『和牛鐵板洋食』套餐，以獨創的黃金比例醬汁與手打特製和牛肉漢堡排，搭配LBC Purebread蓬鬆柔軟的嚴選麵包，沒吃過的漢堡口感一咬噴汁！除了週一至週四晚餐外，其他時段皆需提前預約。

主餐1：炸沙朗牛排三明治佐蜂蜜芥末醬





美國Prime沙朗厚牛排，使用獨家天婦羅麵衣，嚴選Purebread每日現做、現烤麵包，搭配法國第戎芥末的蜂蜜芥末醬。

爽口不膩的炸沙朗牛排三明治，酥脆的口感一上桌就要立刻開吃！

主餐2：黑鑄鐵和牛漢堡排





手工現打和牛漢堡排，搭配嚴選義大利莫札瑞拉起司，淋上犇獨創胡椒牛肉汁，能一次享用多層次口感及獨家風味。

以及配菜提供「沙朗松露滑蛋吐司」，嚴選美國Prime沙朗牛肉，屬於肋脊部及後腰肉，肉質細膩且油花分佈像大理石般，鮮嫩且入口即化，搭配嚴選Purebread每日現做、現烤麵包，配上松露醬就是絕搭。

主餐3：熔岩起司手打和牛漢堡





將Purebread澎軟的漢堡麵包以日本和牛油於鐵板上加熱，搭配犇獨創的黃金比例醬汁與特製手打肉排而成。

開胃菜附有「紐奧良肯瓊粉特製薯條」美國優質馬鈴薯，裹上香味十足紐澳良風味的肯瓊粉，濃郁香味撲鼻而來。

文／柯夢波丹 圖／犇 牛肉食堂

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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