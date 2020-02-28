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櫻花妹洗版IG！超美的玫瑰浮雕腮紅、黃色貓咪唇膏

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▲LADUREE,PAUL & JOE。（圖／IG）

▲LADUREE超美的彩妝。（圖／masumi.nakajima0805 IG）

記者李薇／台北報導

近年日本掀起黃色的流行趨勢，不管是在眼影上、唇彩上，都可以發現黃色的元素，最近日系彩妝LADUREE更是推出黃色的包裝，搭配上白色玫瑰的粉盒，金的編框設計完全美到不行，連平時不喜歡黃色的女孩一定都會被迷住。

▲LADUREE,PAUL & JOE。（圖／IG）

▲浮雕設計美翻天。（圖／masumi.nakajima0805 IG）

這次換上新包裝的單品，就是之前超級火紅的腮紅系列，還有眼影、修容盤，鵝黃色的外盒搭配上白色雕塑的圖案還有玫瑰的花紋，光是外包裝就美到不行，裡面的單品則是比較好上手的粉紅色、珊瑚橘等等頰彩，還有淺藍色、淺紫色、淺灰色的眼影，不管是哪一款，都讓人想要一次全包。

▲LADUREE,PAUL & JOE。（圖／IG）

▲黃色貓咪唇膏。（圖／paulandjoe_beaute IG）

不只LADUREE推出黃色包裝的設計，以貓咪為主題的PAUL & JOE彩妝系列，最近也推出新的貓咪唇膏，運用黃色的透明材質，塗抹起來不用擔心顏色超級奇怪，透亮的質地帶出細緻光澤感，可以潤出紅潤的雙唇效果。

▲LADUREE,PAUL & JOE。（圖／IG）

▲連顏色都超級可愛。（圖／renabeauty_insta IG）

不只可以單擦，PAUL & JOE這次全新的彩妝限量單品，也可以加上之前的唇膏來使用，如果捨不得破壞貓咪造型的設計，可以先從貓咪的後腦勺開始用，就可以保持更久的貓咪造型，當然很多人更是買來收藏，真的捨不得使用。

關鍵字：

LADUREE, PAUL & JOE, 彩妝, 貓咪, 黃色, 腮紅
fashion.net

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