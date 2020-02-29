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Jennie親自曝光破尺度紅裙照！「S曲線超透視」與私服判若兩人

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▲Jennie 。（圖／翻攝自IG Jennie）

▲Jennie在日本釋出一系列火辣美照，與私服形象大不同 。（圖／翻攝自IG Jennie、品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

BLACKPINK成員Jennie才剛結束英國倫敦工作行程，就趕著飛往日本準備巡迴演唱會，日前她在個人IG上PO出一組身穿紅色吊帶裙的火辣美照，露出纖細長腿和鎖骨更是瞬間引發熱議，讓人相當期待之後的演出畫面。

▲Jennie 。（圖／翻攝自IG Jennie）

▲Jennie 。（圖／翻攝自IG Jennie）

▲Jennie穿著Self Portrait紅色連身裙展現好身材。

Jennie不論是私服或是演出服都能完美駕馭，堪稱新一代高衣Q女星，剛結束倫敦工作飛完日本的她，在個人IG釋出一系列性感美照，畫面中Jennie穿著Self Portrait的紅色連身裙，細肩帶剪裁相當包覆身型，搭配中央若隱若現的鏤空印花恰到好處，再以中央的收腰設計彰顯Jennie纖細螞蟻腰。Jennie站在黑色背景前時而嘟嘴時而插腰，隨著黑色披肩長髮展現成熟氣質，畫面公開之後也隨即引發網友熱議：「Jennie太性感」、「這身太美啦」、「什麼造型都能駕馭」。

▲Jennie 。（圖／品牌提供）

▲Jennie 。（圖／品牌提供）

▲Jennie 。（圖／品牌提供）

▲Jennie機場私服選擇Sandro 2020春夏系列毛衣，與表演服風格截然不同。

此外，日前Jennie穿著私服現身機場，選擇了Sandro 2020春夏系列毛衣搭配牛仔褲，並且綁起俐落包頭與表演服風格天差地遠，其中白色針織綴以丹寧布料相當隨興，呼應內襯的白色微高領上衣輕鬆營造多變氣質，無論私服或是演出造型都成為粉絲學習的範本。

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關鍵字：

Jennie, 韓星, BLACKPINK, Sandro, 2020, 春夏
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