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HOLA春季奇奇蒂蒂新品超療癒　草莓橡果抱枕有夠可愛

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▲HOLA X 迪士尼春季聯名新品系列。（圖／HOLA提供）

▲HOLA X 迪士尼春季聯名新品系列，療癒風滿滿。（圖／HOLA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序邁入春天，又是百花齊放的日子，近期新冠肺炎疫情持續升溫，民眾在家不想出門，不妨好好佈置家裡，HOLA近期聯名迪士尼奇奇蒂蒂與小鹿斑比，推出櫻花季新品，包括寢具、涼被、抱枕、馬克杯、造型煎鍋、和室椅等共16款居家商品，讓家裡春意滿點，在家也能有好心情。

▲HOLA X 迪士尼春季聯名新品系列。（圖／HOLA提供）

要說詮釋春天的森林氣息，迪士尼中的經典角色奇奇蒂蒂與小鹿斑比當然是首選，HOLA近期推出的春季聯名新品，便是以活潑可愛的「奇奇蒂蒂」與「小鹿斑比」擔任主角，為居家帶入一絲春意盎然的氣氛，可愛又溫柔的角色特質，也能讓心情變得柔軟。

▲HOLA X 迪士尼春季聯名新品系列。（圖／HOLA提供）

HOLA Ｘ 奇奇蒂蒂與小鹿斑比聯名新品共有16款商品，囊括客廳、臥室、廚房、餐桌的各種生活用品，其中奇奇的橡果造型抱枕，以及蒂蒂的草莓造型抱枕超可愛，不但圓滾滾的造型討喜，手上還拿著橡果跟草莓，像是撒嬌般的表情真的光看就融化！

▲HOLA X 迪士尼春季聯名新品系列。（圖／HOLA提供）▲HOLA X 迪士尼春季聯名新品系列。（圖／HOLA提供）

其他如紗布手巾跟圍裙、釋壓踏墊等，都是以森林的溫暖木色或是櫻花粉色來呈現春季的花漾風格，柔和的配色跟可愛的圖案讓人愛不釋手，3／5起於全台HOLA門市、HOLA petite選物店、特力 + 購物網正式開賣與開放預購。

▲HOLA X 迪士尼春季聯名新品系列。（圖／HOLA提供）

關鍵字：

HOLA, 迪士尼, 聯名, 小鹿斑比, 奇奇蒂蒂, 春季, 新品
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