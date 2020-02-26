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誠品推「佛系文具」cheer up！　趣味療癒還有保庇

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▲誠品推特定文具85折優惠。（圖／誠品提供）

▲誠品推特定文具85折優惠，近期主打佛系設計文具。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在疫情嚴峻的時刻最適合被保庇了！誠品近期主打「佛系系列文具」，將日本最受歡迎的大佛、觀音、彌勒菩薩等佛像當作元素，推出紙膠帶、資料夾或托特包等文具用品，不但充滿設計感之外，也能讓使用者心情更平靜，開學不憂鬱！

去年誠品大受歡迎的招牌展覽「理想的文具」，其中「大佛文具夾」驚奇熱賣！近期誠品書店推出獨家「佛系文具」，引進日本京都的文具品牌「平岩HIRAIWA」，將日本最受歡迎的大佛、觀音、彌勒菩薩等佛像，以可愛插畫躍上紙膠帶、資料夾或托特包，讓使用者「有用有保庇」。

▲誠品推特定文具85折優惠。（圖／誠品提供）

▲誠品推特定文具85折優惠。（圖／誠品提供）

▲誠品推特定文具85折優惠。（圖／誠品提供）

另在IG受到逾86萬粉絲喜愛的日本插畫家「山田全自動」，則以浮世繪風插畫搭配趣味俳句，在便條紙、筆袋上展現復古的趣味，不但文青風爆棚，還兼顧設計感，呈現出一種可愛的氛圍；以圓滾滾相撲君Ohagiyama為主角的日本文具品牌「西東」，以相撲的日常生活為主題，推出明信片、提袋等，風格也十分討喜。

▲誠品推特定文具85折優惠。（圖／誠品提供）

今年適逢SNOOPY（史努比）邁入70周年，Sun-Star復刻1950~1990年代的SNOOPY插畫，推出筆筒、零錢包、印章筆等，也能在誠品書店「SNOOPY文具主題展」一次看滿，回味SNOOPY不同時期的可愛模樣。誠品書店表示，即日起多款品牌文具85折起，讓消費者能買得盡興。

▲誠品推特定文具85折優惠。（圖／誠品提供）

▲誠品推特定文具85折優惠。（圖／誠品提供）

關鍵字：

誠品, 文具, 促銷, 佛系
fashion.net

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