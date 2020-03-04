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5種特質顯示你單身比較快樂　別再傻要找人陪

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▲單身一輩子也沒關係的3大星座　 。（圖／翻攝unsplash）

▲有時自己適合單身、或在單身中感覺快樂，但卻不自知。（圖／unsplash）

編輯／借借

有的時候我們會在孤獨裡迷惘，告訴自己需要人陪、需要一個長久穩定的對象，但有時妳若提起愛情，會發現比想像中重了一點，因為除了美好之外，另一面就是令妳狼狽不堪的妥協、配合與心痛。其實妳早已經享受獨立生活，有5種特質能點醒妳，其實妳在單身更自在。

▲兩性,女性,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲愛情對妳而言唯一最重要的就是陪伴。（圖／unsplash）

除了陪伴，妳想不到愛情的價值
若妳已經走夠激情的路線，現在想歸於平淡，發現愛情最重要的價值，就是陪伴而已，而其他如成就感、快樂妳都能自己解決，其實它沒有這麼絕對必要。

▲男性,單身,微笑。（圖／unsplash）

覺得認識新對象很費力
身邊有不少這種朋友，都有同樣的共識，就是想到要去重新適應一個新的交往對象，彷彿真的讓人感到疲累不已，代表其實生活模式都已經固定下來，妳在這個狀態非常自在，在這前提下愛情就以隨緣為主。

▲兩性,女性,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲想到要了解新對象就覺得有點懶。（圖／unsplash）

承諾這件事是一種負擔
想到要對某人承諾，之後就會浮現短暫的小惶恐，甚至有可能改變未來兩人之間的狀態，對方對你有某種期待，妳卻明白知道這妳給不了，這種沈重反映了什麼其實妳心裡清楚，多半狀況無法跟他走到最後。

▲女性,單身,思考。（圖／pixabay）

朋友與男友之間的選擇不為難
朋友跟男友對妳而言不難選擇，妳是一個不會只為男友就推掉所有朋友約的人，就代表你掌控時間與心中關係的天秤中，愛情不一定是妳的第一順位，妳擁有自己決定行程的能力，且能兼顧好人生中所有陪伴關係，即便沒有愛情妳仍然會過得快樂。

▲好友,閨蜜,朋友,已讀不回,訊息,交友,時尚示意圖,示意圖。（圖／Pixabay）

▲不會為了愛情放棄朋友。（圖／pixabay）

不求「成就一段感情」
很難說什麼是愛情的最終成就，它不像童話中「王子與公主從此過著幸福快樂的日子」之類的結束，當妳開啟一段關係，妳持著開放態度，天長地久跟結婚生小孩的結果，不是妳心中的「最終目的」，單身的狀態對妳而言是最好的生活型態。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 單身
fashion.net

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