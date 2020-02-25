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韓妞瘋搶、子瑜也愛用！雅詩蘭黛「粉萌胖寶寶」護唇精華一抹除唇紋

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▲雅詩蘭黛胖寶寶護唇精華。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲雅詩蘭黛胖寶寶護唇精華。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲雅詩蘭黛超夯美唇修護系列推出全新護唇精華，粉嫩可愛的造型被稱為「粉萌胖寶寶」。（圖／品牌提供）
記者張毓容／台北報導

雅詩蘭黛近來放火不停歇！繼超強造光精華「小白瓶」和粉持久氣墊粉餅後，擁有高人氣的「粉嫩慾望美唇修護系列」也即將於3月份推出全新品項「粉嫩慾望撫紋修護精華」，一抹掃除暗沈唇色，更能終結巫婆嘴唇紋，加上可愛粉嫩的小胖瓶造型，被網友暱稱為「粉萌胖寶寶」，不僅韓妞們搶著買，就連南韓女團TWICE成員子瑜和定延定延都愛用。

▲雅詩蘭黛胖寶寶護唇精華。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲雅詩蘭黛胖寶寶護唇精華。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲雅詩蘭黛 粉嫩慾望撫紋修護精華，9ml，NT$1,100。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

雅詩蘭黛去年3月一上市就造成轟動的「粉嫩慾望美唇修護系列」，從去角質唇霜、護唇膏、潤唇蜜到修護唇膜，一口氣推出4款唇部保養品，粉嫩仙氣的高顏值和絕佳護唇功效，引發搶購熱潮，在小紅書上更擁有「一次見效」、「終生回購」和「仙女用的護唇神品」等美譽，上市至今已賣出超過15萬支護唇產品，而今年3月，雅詩蘭黛更追加全新成員「護唇精華」，讓美唇修護系列品項更完整。

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▲雅詩蘭黛胖寶寶護唇精華。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲雅詩蘭黛胖寶寶護唇精華。（圖／記者張毓容攝,品牌提供）

▲「胖寶寶」護唇精華質地絲滑水潤，一抹撫平唇紋。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

粉嫩慾望撫紋修護精華蘊含大馬士革玫瑰、山茶花籽、薰衣草與向日葵籽等多種天然花萃萃取，可深度滋潤軟化雙唇，一抹撫平唇紋，加上強效活性成份Saliporine-8與專利玻尿酸膠囊科技，幫助雙唇重現Q彈潤感。

精華般絲滑水潤的質地好吸收，一抹上唇更形成補水膜，為雙唇持續補水保濕，更一掃暗沈黑唇，讓雙唇重現猶如寶寶嫩唇的粉嫩嘟嘟感。

而「胖寶寶」護唇精華除了可直接擦上，當作日常唇部保養使用，也可在唇部死皮及唇紋狀況較明顯時，在上唇彩前先使用，幫助解決唇紋和難纏唇況，讓後續唇妝更完美。而為護唇系列代言的人氣女團TWICE中，子瑜和定延都pick這款新護唇神品，更讓搶先上市的韓國掀起搶購熱潮。

為歡慶「粉萌胖寶寶」上市，雅詩蘭黛更推出限時回饋活動，即日起至3/31前，凡於雅詩蘭黛全台專櫃購買任2件唇彩（需含一支粉嫩慾望撫紋修護精華），即可免費獲贈「粉持久完美持妝粉底SPF10/PA+++ 5ml」與「絕對慾望奢華潤唇膏#420玫瑰荔枝 1.2g」，總價值NT$839，數量有限送完為止。

►雅詩蘭黛祭出「小白瓶」搶荷包　號稱「擦的醫美雷射」抹了像打光 

►雅詩蘭黛出大招！「粉持久氣墊版」超強持妝、遮瑕全複製　一拍輕鬆完妝

關鍵字：

保養, 美妝, 美妝品, 護唇, 護唇產品, 雅詩蘭黛, Estee Lauder, 護唇精華, 胖寶寶, 粉萌胖寶寶, TWICE, 子瑜, 定延
fashion.net

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