妝・開箱／一上市就賣光的#5號色唇萃　鎖定這色買絕對不會後悔！

記者李薇／台北報導

韓系品牌總可以抓到少女的心，繼之前MYSTERY唇萃系列好評不斷之後，最近再度推出同系列的「我愛心機水霧唇萃」，清爽的水感質地，塗抹開來是很顯色飽和的質地，可以打造出細緻不會調色的唇妝效果。

▲3種同系列不同款式的唇萃。（圖／cherylsbeautylounge IG）

MYSTERY唇萃系列之前推出水感的「冷露」還有霧面的「乾燥」系列，前者講求透亮水感的質地，呈現出來的是比較潤色效果的唇妝效果；後者則是比較絲絨感的霧面材質，呈現出來的則是飽和霧面的妝容效果，兩款呈現出來的妝感已經相當不同。

▲這次賣最好的5號色。（圖／cherylsbeautylounge IG）

不過這次推出的第三種「水霧」款，剛好介在冷露跟乾燥系列之間，水感的材質讓人以為不會很顯色，不過其實顯色度高達7成，可以輕鬆打造出明顯的唇妝效果，非常適合喜歡輕盈質地，然後又有修飾效果的女孩。

▲其他顏色試色。（圖／cherylsbeautylounge IG）

在包裝上也跟之前兩個系列大為不同，白色的基底包裝印上簡約的「MYSTERY」，唇萃瓶蓋上是唇萃的顏色顯現，讓人一眼就可以輕鬆挑選出想要的顏色。這次此系列一上市，粉紅色調的#5號色立刻賣光光，也是品牌主打的色調，超級推薦！

▲中間的#3、#4號色。（圖／cherylsbeautylounge IG）