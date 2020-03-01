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別再浪費妳手上的精華液！5種超實際用法一次學會

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文／C編

很多人買了精華液之後，以為就是睡前塗抹在臉上就好，其實精華液有超多種用法，只要通通學起來，養出細緻完美的肌膚完全不是問題，究竟到底精華液還可以怎麼用呢？《ET FASHION》一次整理了5種方法，快筆記下來。

1.洗完臉之後立刻塗抹

在使用精華液的時候，在沒有化妝水的狀況下，可以直接在洗完臉、還有點濕濕的狀態下，直接使用在臉部肌膚，可以幫助精華成分更好的被吸收，快速滲透進肌膚底層，達到修護滋養的效果，比起臉部乾乾的狀態下使用更優秀。

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2.當作臉部按摩霜使用

油性肌膚的女孩或是天氣比較熱的時候，使用按摩霜很容易讓肌膚長痘痘，這時可以挑選比較清爽的精華液，當作按摩霜來使用，在化妝水之後，全臉用精華按摩加強吸收，用量可以稍微多一些，透過膚溫按壓，幫助營養成分更完整的被吸收。

3.幫助上妝更加服貼

可以挑選比較清爽、不會搓出屑屑的，輕薄的在妝前塗抹在臉部，讓臉部更加滋潤之後，後續的底妝也會更為服貼，看起來就像是天生的自然美肌一樣，打造出透亮卻又親膚的妝容效果。

▲精華液。（圖／IG）

▲活用精華液，打造透亮肌。（圖／miyoung1231 IG）

4.粉底液過乾可以混合精華液

很多粉底夏天很好用，但冬天對很多乾性肌膚的人而言，卻變得非常乾裂，這時候就可以用2:1的比例自己加入精華液，混合粉底來使用，不但可以讓底妝更加親膚、不龜裂，也可以加長持妝的效果。

▲精華液。（圖／IG）

▲氣墊粉餅可以加入精華液使用。（圖／raemi_lip IG）

5.讓氣墊粉餅起死回生

氣墊粉餅快要用完時，裡面都還會有剩的粉底，直接丟了覺得相當可惜，這時候可以加入比較水感的精華液，再次按壓讓精華與粉底混合之後，用來補妝，因為當肌膚脫妝的時候，大多數都會比較乾燥，透過潤澤度比較高的粉底，可以讓補好的妝容更加完美。

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關鍵字：

精華液, 小棕瓶, 保養, 精華, 脫妝, 底妝, 彩妝
fashion.net

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