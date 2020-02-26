Jo Malone推出第1瓶枕香噴霧　薰衣草融合麝香給你甜甜好夢

▲柔和紫色包裝，呼應春天的到來 。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

3月即將推出的「英倫薰衣草園」限量系列，以英國薰衣草為主角，甜美馥郁的花香，混和大地純粹氣息，給人透明舒適感受，此次一共推出3款香氛與全新枕香噴霧，搭配深淺不同的粉紫霧面瓶蓋，延伸至透明瓶底的紫色拼接，放眼望去盡是浪漫氣息。

▲薰衣草與麝香舒眠枕香噴霧，45ml，1,300元。

首次推出全新居家香氛-薰衣草與麝香舒眠枕香噴霧，純淨柔軟的薰衣草為居家帶來前所未有的放鬆舒適感。芬芳柔和的薰衣草與清新潔淨的麝香香氣完美結合，彷彿沐浴後躲進陽光曬過的柔軟被窩中，為你卸下一整天疲憊。

▲紫藤與薰衣草古龍水、白樺木與薰衣草古龍水、薰衣草與芫荽古龍水，30ml，各2,600元。

由三位調香師以不同視角重新詮釋具有Jo Malone London風格的薰衣草香調，紫藤與薰衣草輕載著一連串的柔和花香；白樺木與薰衣草散發出冷冽木質調的清新香氣； 芫荽與薰衣草展現草本芬芳氣息。

「英倫薰衣草園」期間限定活動

▲消費滿5,000元（需含任一英倫薰衣草園限量系列商品）即可獲得。舒眠眼罩可噴上英倫薰衣草園系列古龍水，引領你進入甜蜜夢鄉。





▲凡購買任一英倫薰衣草園限量系列商品，即有機會享有薰衣草粉限量禮盒包裝。(禮盒共2款尺寸)

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