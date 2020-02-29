好男人都被誇出來的！3個必修愛情心理學，現在知道還不晚

▲學會愛情心理學，讓你更懂得愛。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

每次談戀愛總是徒勞無功？明明很努力，得到的和付出卻不成正比，其實愛情有道理可循，以下3個愛情心理學必修，讓你和另一半相處更得心應手。

皮格馬利翁效應-好男人都被誇出來

皮革瑪利翁效應是指基於某種情境的知覺而形成的期望，會使該情境產生預言效應。也就是說人的情感和行為， 會不知不覺地受到他人影響，就像是你的讚美和誇獎，會成為一種心理暗示，會使被期望者按造你的心意去做。

而這個效應正好可利用在兩人相處上，有些女生喜歡責備另一半，結果男人越來越糟糕，你應該試著多多誇獎，便可使他變優秀。

沉沒成本效應- 投入越多越不想放手

沉沒成本是指已經付出且不可回收的成本，像是金錢、時間或精力。人們在決定是否要去做一件事情時，會評估做這件事情對自己有沒有好處。像是明明投資失敗，卻仍不願意收手，原因在於已經投入太多， 沉沒成本太高無法割捨。

同理，如果你想要另一半離不開你， 你就讓他為你多花一點心思，不論是時間或是金錢或是投入的愛， 一旦他投入太多不可回收成本， 他就會捨不得放棄。

幸福遞減定律- 七年之癢

幸福遞減定律是指人們在特定情況下，從某個物品獲得的滿足感，會隨著物品增多而減少。就感情來看，可說是相戀越久，從另一半身上獲得的滿足感會越來越少，這就是為什麼會有七年之癢。

情侶或是夫妻在一起久了， 除了要保持危機感，也要知道有時候覺得不夠幸福，未必是真的不幸福， 而是因為你一直幸福著，所以讓你慢慢對幸福的感知降低了。

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