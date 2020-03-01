5大惡習讓你美白無效、變黑又長斑！防曬彩妝品竟然是陷阱

▲大部分亞洲女生都很嚮往透亮又無斑點的白皙肌膚。(圖／翻攝IG@skuukzky，以下同)

記者張毓容／台北報導

擁有透亮白的肌膚是愛美女性畢生追求的目標，尤其亞洲女性更是有著「一白遮三醜」的觀念，不只要白皙要透亮，還不能有斑點來搗亂，但根據調查，有將近七成的女性都有斑點的困擾。或許你也有疑問，明明有擦防曬，也努力擦美白保養品，為何肌膚還是變黑、長出斑點？其實，生活中有些看似無關緊要的習慣，就是讓你美白無效、斑點直直冒的元兇，以下5點真的要小心！

1.過度清潔



直到現在，有些人對於肌膚保養還是有錯誤觀念，認為皮膚暗沉不透亮，全是因為肌膚不乾淨或都是角質堆積的問題，總覺得多洗幾次臉，或是多做幾次去角質，就能變得更乾淨，也能更亮白。但過於頻繁的洗臉或去角質，會使水分大量流失，也會傷害肌膚，損害皮膚屏障，使肌膚變得脆弱敏感，不僅會使肌膚本身防禦力下降，更容易受到紫外線、污染粒子侵襲，也會使肌膚含水量下降、過於乾燥，皮膚看起來自然就會黯淡無光。

▲現代人大都喜歡喝飲料，而忽略了喝水的重要。

2.水喝太少或都不喝水

肌膚保養，除了從外部勤勞擦保養品養護肌膚，內在的保養調節也很重要，其中很重要的一點就是水分的攝取。每日飲水量太少不僅對身體機能不好，導致各種疾病產生，還會使新陳代謝出問題、加速老化，肌膚變得乾燥，甚至出現色斑的問題。

▲多吃蔬果不僅可促進代謝，還能幫助美肌。

3.只吃肉不吃蔬果



如同我們常聽到的「You are what you eat」，吃進了什麼東西會呈現在你的身體、肌膚上，飲食習慣也會影響肌膚狀況，像是有些人喜歡吃肉，不喜歡蔬菜水果，三餐總是無肉不歡，而忽略了蔬果的攝取。但肉類食物大都不容易消化，多吃蔬菜水果則可以促進新陳代謝，幫助腸胃蠕動，還有助於抑制斑點形成。

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4.常熬夜、作息不正常



大家都知道晚上10點到隔天6點，是睡眠的黃金時段，而這段時間其實也是肌膚新陳代謝、吸收力和修復力最好的時刻，且睡覺時大腦會分泌褪黑激素，幫助身體調整生理時鐘，如果時常熬夜晚睡，不僅會錯過肌膚修復的最佳時間，也會讓肌膚變得暗沉又蠟黃。

▲只依靠彩妝品附帶的防曬係數，小心防曬出現大漏洞。

5.以有防曬係數的彩妝品代替防曬



現在市面上的粉底、妝前乳、蜜粉等底妝類美妝品大部分都帶有防曬係數，有些人認為底妝已經有防曬效果，為避免麻煩或求快速，因而省略防曬品的使用。實際上，要使防曬效果達到標示的數值，首先使用量的要足夠，但使用底妝時，大部分女生為追求輕透妝感，通常都是會降低粉底的使用量，而使防曬效果大打折扣，因此很多皮膚科醫師都建議將防曬和底妝品分開使用。

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