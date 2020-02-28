常戴口罩肌膚鬧脾氣？神級精華「小棕瓶」搭配減法保養就搞定

▲為了防疫長時間戴口罩，不少人肌膚開始鬧脾氣。（圖／翻攝IG＠r.rimvely）

記者張毓容／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，幾乎人人都是走到哪，口罩就戴到哪，但也因為長時間配戴口罩讓肌膚悶出狀況，不少人都有雙頰紅腫過敏等不適症狀，也有些人痘痘粉刺狂冒，讓人困擾不已。想要防疫、美肌都不落下？只要掌握「減法保養」守則，再搭配一罐多效修護精華液就沒問題。

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▲常戴口罩，尤其悶一整天的人，皮膚科醫師建議採取減法保養。（圖／翻攝IG@esteelauderkr，以下同）



長時間配戴口罩除了悶熱外，也可能因摩擦導致肌膚敏感不適，同時也會因水分流失容易造成肌膚乾燥缺水，造成肌膚狀態不穩定。皮膚科醫師及保養專家都建議，經常戴口罩的期間可採取「減法保養」，減少過多保養品疊擦，避免使用太油膩或厚重的質地，且選用能舒緩不適，有穩定、修復肌膚效果的護膚品，幫助肌膚維持健康狀態，提升防護力。

▲小棕瓶修護力備受網友肯定，還能幫助穩定膚況。



這時候，擁有一瓶能抵多瓶、能幫助肌膚修護的萬用精華液就是關鍵。像是被許多人視為神級精華液的「小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導修護露，採用獨家基因修護同步再生科技（ChronoluxCB™ Technology），能幫助發揮肌膚的夜間修護能力，且添加維他命E等高效抗老化成分和玻尿酸，提升肌膚防護力，密集保濕、幫助鎖住水分，不僅修護有感，還能使膚況更加穩定。

除了日夜保養使用，長時間戴口罩也容易因摩擦、缺水導致底妝脫落，甚至乾荒起皮卡屑，這時也可先用小棕瓶塗抹為脫妝卡屑部位，快速滋潤肌膚，舒緩乾燥起皮狀態，能讓後續補妝的妝感更服貼、更自然。

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