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這不是合成圖！　香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

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▲▼ CHANEL J12 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL J12 。（圖／公關照）

▲結合白色與黑色抗磨精密陶瓷的J12 Paradoxe腕錶，未定價。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，讓即將於4月30日登場的瑞士巴塞爾鐘錶珠寶展（BASELWORLD）籠罩著不確定性的陰影，寶格麗（BVLGARI）、CITIZEN先後以維護參觀者與員工健康因素為由退出。香奈兒（CHANEL）仍照既定計畫參加，並預先發表新錶宣傳，推出結合黑白雙色陶瓷、黑陶瓷結合梯鑽、甚至是全通透的J12腕錶，再度讓錶迷大開眼界。

▲▼ CHANEL J12 。（圖／公關照）

▲完美切割的黑白陶瓷2個零件，組裝於金屬支架和藍寶石水晶玻璃錶底蓋。

香奈兒J12系列腕錶紅了20年，依然受時尚迷青睞，去年經歷全面改款，今年迎來革命性的設計，打造讓黑與白色抗磨精密陶瓷合而為一的J12 Paradoxe腕錶，秘訣在於採用獨家專業的陶瓷切割技術，再將兩個零件組裝於金屬支架和藍寶石水晶玻璃錶底蓋，巧妙的雙色比例布局，讓黑與白優雅共存；而白不只有陶瓷，亦可是美鑽，於是創作黑陶瓷搭配梯鑽的華麗版本，限量20只。

▲▼ CHANEL J12 。（圖／公關照）

▲限量20只的J12 Paradoxe鑽石腕錶，一邊是黑陶瓷，另一邊鑲嵌梯鑽，6,139,000元。

慶祝J12誕生20周年的大作，還超越了黑與白，推出全然透明的J12X-RAY腕錶，錶殼以藍寶石水晶製作，內載全新機芯Caliber 3.1的底板、計時錶橋及齒輪橋皆由藍寶石水晶製成，讓光線能夠穿透，搭配同樣透明的面盤，12顆鑽石時標猶如懸浮在空中，鍊帶也是史上首次由未加工的藍寶石水晶切割製成，身價近逼2000萬元。

▲▼ CHANEL J12 。（圖／公關照）

▲完全通透的藍寶石水晶材質J12 X-RAY腕錶，限量12只，19,952,000元。

從香奈兒近幾年陸續收購與勞力士關係密切的KENISSI錶廠股權、入股BELL & ROSS、ROMAIN GAUTHIER與F.P.JOURNE等動作，到今年巴塞爾錶展前預告的J12力作，都說明品牌佔據錶界頂尖地位的企圖心。

▲▼ CHANEL J12 。（圖／公關照）

▲香奈兒手動上鍊鏤空自製CALIBRE 3.1 機芯的機板全為透明藍寶石水晶材質。

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, J12
fashion.net

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