▲DIOR 2020秋冬巴黎時裝秀秀場上掛滿了女權宣言標語霓虹燈。



記者王則絲/台北報導 圖/品牌提供

隨著米蘭時裝周甫落幕,巴黎時裝周緊接著展開,昨(25日)DIOR秋冬時裝大秀於巴黎杜樂麗花園發表,創意總監Maria Grazia Chiuri 在本季服裝中灌注了自己的青春日誌,一直以來相當關注女權議題的她,更在此次秀場上掛上了各式女權宣言霓虹燈,伴隨著模特兒們的演繹,形成一場女性藝術與創作的對話。

2020 DIOR秋冬時裝秀秀場設計特別值得關注,創意總監Maria Grazia Chiuri 特別邀請了法國女性概念性成品藝術為名的Claire Fontaine 團體,不僅為本季秀場設計了女權宣言霓虹燈標語,還特別重新設計作品《Newsfloor》(新聞地板),以法國世界報(Le Monde)的頁面黏貼在地板上組成,並讓模特兒們於上方走秀。

現場每一盞標語霓虹燈都有不同的含義,宣言式短語對應秀場上模特兒渲染力十足的肢體律動,像是“I Say I”(我說我)、“Women are the Moon that Moves the Tides”(女人如月球,牽動潮汐)、“When Women Strike, the World Stops”(當女人罷工,世界靜止),都表達了女性在社會中被忽略、被低估的力量,女權主義帶給女性強而有力的自我肯定,女性的力量能產生龐大影響,且是不可抹滅的存在,彷彿對觀眾們提出假設:「我們該如何感知非男性觀點出發的現實世界?」

而於本季服裝上,Maria Grazia Chiuri 創建了屬於自己的《時尚小辭典》,呼應迪奧先生於1954年的著作《時尚小辭典》中,曾經提到:「我愛格紋,它可以花俏,也可以俐落,優雅愜意,新穎且永遠不出錯。」、「圓點跟格紋有同樣的效果,它們都很討喜、優雅、愜意,且永遠流行。」因此在本季84套全新服飾與配件中能看見眾多的經典元素,由Maria Grazia Chiuri 的角度重新出發。

可以發現經典不敗的格紋元素貫穿本季的服裝,舉凡頭巾、洋裝、裙子、上衣等,都能看見格紋的多樣表現。

另外,也運用了「流蘇」的設計,為長裙增添流動感的裝飾效果,以及針織涵蓋所有經典單品,包括毛衣、夾克、裙子以及褲子。

▲卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne)、瑪雅霍克(Maya Hawke)以及其他眾多知名女星也都出席此次盛會。

