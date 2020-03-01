上班族最潮的小物！AMBUSH「USB項鍊」刷上金屬粉，還有16G容量

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近年AMBUSH接連與Nike、Converse等鞋類品牌頻繁合作，讓人以為AMBUSH是販售服飾、鞋款為主的品牌，但AMBUSH的強項其實是飾品設計，從體積較小的戒指再到項鍊都可以看到獨特且新穎的設計，近期新推出的粉色「USB」項鍊，更是再度引起人們的熱烈討論，因為該飾品不僅可以作為項鍊，同時也是擁有16GB容量的隨身碟。

在 Instagram 查看這則貼文 AMBUSH®（@ambush_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 16 日 上午 12:36 張貼

▲AMBUSH粉色USB項鍊。（圖／翻攝自AMBUSH官網）

這回推出的USB項鍊，其材質採用925純銀，並注入金屬粉色調，最後在中間以AMBUSH字樣點綴。此項鍊擁有16GB的容量，對於上班族或是學生來說，絕對是處理業務與課業的最佳配件。另外，除了粉色外，AMBUSH還推出橘、綠、藍3色，定價皆為日圓121,000元（約台幣33,300元）。





▲採用925純銀製作，並注入金屬粉色調。（圖／翻攝自AMBUSH官網）







▲不僅可作為日常配件，還可以當成存放文件的USB。（圖／翻攝自AMBUSH官網）







▲另推出橘、綠、藍3色。（圖／翻攝自AMBUSH官網）

雖說AMBUSH主理人Yoon Ahn在2018年宣布擔任Dior男裝珠寶設計師時，承認這工作分量讓她有點擔心，但Dior男裝創意總監Kim Jones幫助她為系列奠定基礎，使得Yoon Ahn能完成設計的工作，如此一來，不但能保有自家品牌的獨特設計，同時也讓AMBUSH持續成為飾品界中的佼佼者。

▲AMBUSH主理人Yoon Ahn。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）







▲Dior男裝創意總監Kim Jones（左）。（圖／翻攝自IG@mrkimjones）

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