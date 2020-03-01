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彭于晏羅馬形象照帥氣曝光！　梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

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▲彭于晏 。（圖／品牌提供）

▲彭于晏紳士形象受到品牌 Berluti 青睞升格代言人，2020夏季系列廣告大片最新曝光。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

男神彭于晏晉升Berluti 代言人之後不斷釋出帥照，最新2020夏季系列廣告大片中，彭于晏梳起短油頭以俐落造型亮相古城羅馬，在著名攝影師 Alasdair McLellan 掌鏡下流露沉穩魅力，也間接打臉之前「髮際線上移」的傳聞。

▲彭于晏 。（圖／品牌提供）

▲彭于晏梳起短油頭前往古城羅馬拍攝大片。（圖／品牌提供）

彭于晏優雅的紳士形象受到品牌Berluti 青睞升格代言人，近期釋出一系列2020夏季系列廣告大片，不僅由全球知名時尚攝影團隊 M/M （Paris）工作室、著名攝影師 Alasdair McLellan 一手操刀，團隊更前往古城羅馬進行拍攝。畫面中彭于晏梳起短油頭展現俐落神情，精緻五官之下身穿藍色 Scritto 絨面皮革外套，西裝更以緹花工藝將圖紋融入到立體剪裁，與羊毛面料相輔助；內搭絲綢襯衫與領帶，多層次的穿搭配遊走於經典藍之間，讓彭于晏帥度逼人。

▲彭于晏 。（圖／品牌提供）

▲彭于晏 。（圖／品牌提供）

▲彭于晏身穿尼龍材質的防水飛行外套顯得相當率性。（圖／品牌提供）

換個造型，彭于晏站在黑白背景下凝視遠方，不同於剛剛的紳士氣息，換上了尼龍材質的防水飛行外套顯得相當率性，再呼應經典 Scritto 圖紋輔助，內搭立體剪裁羊毛西裝與大理石紋襯衫，輕鬆營造男神氣場，隨即也引發粉絲留言：「男神太帥了」、「帥出新高度」、「髮線根本沒有上移不要擔心」。

▲彭于晏 。（圖／品牌提供）

▲彭于晏 。（圖／品牌提供）

▲本季單品透過羅馬標誌性物件岩石、礦石相互襯托。（圖／品牌提供）

另外，本季單品也特別透過 Erwan Frotin 的鏡頭視角，將鞋、包等配件與羅馬標誌性物件岩石、礦石相互襯托，更突顯時尚單品的輪廓，鞋款以圓釘滿版注入鞋身完美融合在棕色皮革之下；包款以短手提方式同時印製了復古文字點綴相當獨特。

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關鍵字：

彭于晏, Berluti , 2020, 夏季, 男裝, 男神
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