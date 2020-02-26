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這只百萬元PP錶對王陽明太重要！　見證求婚、結婚、女兒雙滿月幸福時刻

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▲▼ 王陽明與蔡詩芸 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲王陽明（左）與蔡詩芸慶祝女兒雙滿月，夫妻倆所戴的錶都深具意義。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

王陽明與蔡詩芸昨為女兒Katiya Sky舉辦雙滿月派對，邀請親友參加，一家三口穿著象徵純潔的白衣在優雅花藝布置中合影，細看夫妻倆搭配的腕錶也有玄機，王陽明戴著人生第一只PP（Patek Philippe，百達翡麗）Nautilus計時碼錶，蔡詩芸則戴著剛收到的情人節禮物AP（Audemars Piguet，愛彼錶）皇家橡樹鑽錶，一同見證幸福時刻。

▲▼ PP 。（圖／公關照）

▲王陽明戴的5980/1A-019 Nautilus計時碼錶精鋼款，是他人生第一只PP。（圖／品牌提供）

5980/1A-019 Nautilus計時碼錶精鋼款是王陽明收藏的第一只PP錶，他曾在IG透露是他最重要也最有意義的腕錶，因為買的那一年戴著這只腕錶向蔡詩芸求婚，結婚當天也佩戴，昨慶祝女兒雙滿月，再度讓這只百萬名錶參與他人生的重要時刻，目前此款PP Nautilus計時碼錶已停產。

▲▼ 王陽明與蔡詩芸 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲蔡詩芸（左）媽媽抱著外孫女與王陽明夫妻合影。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

蔡詩芸則戴上老公今年情人節送的AP皇家橡樹鑽錶亮相，款式是錶徑33mm的石英錶，面盤以經典的Grande Tapisserie格紋裝飾，錶圈鑲嵌40顆約0.71克拉鑽石，定價566,000元，與王陽明擁有的PP Nautilus腕錶都是高級運動錶中的經典。

▲▼ 王陽明與蔡詩芸 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲蔡詩芸戴的AP皇家橡樹鑽錶是今年情人節禮物，566,000元。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

關鍵字：

王陽明, PP, 百達翡麗, Patek Philippe, 蔡詩芸, AP, Audemars Piguet, 愛彼
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