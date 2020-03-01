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星．變美／40歲金泰希貌如少女　保養祕訣竟是不化妝

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▲▼星．變美／金泰希40歲神凍齡秘訣　 。（圖／翻攝自YOUTUBE、NETFLIX）

▲金泰希奇蹟凍齡，40歲美貌依然超標。（圖／NETFLIX）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

即將滿40歲的金泰希，結婚生子睽違多年後，以《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》重返螢幕，首集播出後，她的美貌再掀討論，不僅演青春少女沒違和感，肌膚近看也禁得起考驗，「南韓第一美」果真當之無愧。

▲▼星．變美／金泰希40歲神凍齡秘訣　 。（圖／翻攝自YOUTUBE、NETFLIX）

▲劇中淡妝登場，仍不減美貌。（圖／NETFLIX）

《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》戲中，金泰希飾演有著5年鬼齡的鬼媽媽，因緣際會得到重生機會，可以回到人世49天，首集即從大學生演到結婚生子，凍齡美顏飾演青春大學生，完全零破綻。

▲▼星．變美／金泰希40歲神凍齡秘訣　 。（圖／翻攝自YOUTUBE、NETFLIX）

▲▼星．變美／金泰希40歲神凍齡秘訣　 。（圖／翻攝自YOUTUBE、NETFLIX）

▲翻攝自Youtube/ONSTYLE D，以下同。

最重視底妝

去年她上美容節目《Get it Beauty》曾大方分享她的化妝包與保養祕訣，平時最重視底妝，快速上妝的法寶就是Hanskin的精華BB霜，內含豐富美容成分，上妝同時抗老，尤其喜愛它的薄透妝感。除了工作以外幾乎不上妝，化妝包中幾乎找不到化妝品。

▲▼星．變美／金泰希40歲神凍齡秘訣　 。（圖／翻攝自YOUTUBE、NETFLIX）

護手、護唇控

每天出門一定會帶的是護手霜，目前愛用的是DUFT&DOFT的Pink Breeze護手霜，有著蜜桃和粉牡丹花果香，私下也是個護唇控，包包中非常多護唇產品，她笑稱從20幾歲開始就天天抹護唇膏。

▲▼星．變美／金泰希40歲神凍齡秘訣　 。（圖／翻攝自YOUTUBE、NETFLIX）

女神也有痘痘煩惱

因為是混和性肌膚，有時候額頭、臉頰和下巴都會冒出痘痘，所以化妝包內一定會有痘痘貼。也因為如此，平時飲食以清淡為主，在家常會自己下廚自製山藥餅，養顏又健康。

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關鍵字：

金泰希, 保養, 抗老, 凍齡
fashion.net

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