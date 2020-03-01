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瑞典高顏值「洗手粉末」爆紅！　一包隨身攜帶、多種口味超療癒

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▲洗手液 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲酒精洗手一物難求，瑞典一款洗手粉末引發熱議 。（圖／翻攝自品牌IG）

編輯／Ann

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延之下，酒精、口罩一物難求，現在就連普通洗手液都成為搶購商品，對此瑞典品牌Forgo的「洗手粉末」引發熱議，原因是不同於攜帶式液體，而是以粉末造型使用少少的量加水就能將手洗乾淨。

新冠肺炎肆虐，勤洗手成為預防病毒最好的辦法，對於酒精一物難求的情況，來自瑞典的品牌Forgo就有解決之道，採用不同於攜帶式洗手液的「洗手粉末」製作，外觀看來相當簡約，在白色包裝上印製了品牌Logo，將一包包粉末裝入盒中，外出帶上一包相當方便。其實品牌起初是抱持永續經營的環保理念，運用粉末就可以免去一件件的塑料空瓶，不過實際使用起來，粉末比起一般的洗手液來得更加輕巧，只要將粉末加上清水便能夠達到清潔功用。

若是居家使用，也可以重複將粉末倒入瓶子，加入約250ml熱水混合均勻就是一般洗手液，而且瓶子還能夠重複使用，不需要擔心這陣子因為勤洗手而產生不必要的廢料。除此之外，Forgo還推出了多種香味的洗手粉末，包括清新的木調、甜甜的柑橘味，在洗手的同時也能夠療癒身心。然而目前Forgo的洗手粉末方案仍在推行階段尚未公開販售，不過截止目前有265人應援該計劃，也已經順利籌得計劃金額，相信這款產品馬上就能夠跟大家見面了。

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關鍵字：

武漢, 肺炎, 疫情, 新冠肺炎, COVID-19, 洗手液, 酒精, 洗手, 口罩, Forgo
fashion.net

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