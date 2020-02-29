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兔子潮牌與陳冠希聯名！以「港式檸檬茶」致敬經典情色雜誌

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編輯／Duke

日本潮牌FR2（Fxxking Rabbits）初次登場就嶄露頭角，並以大膽且趣味的設計走紅全球。此次為了向香港情色雜誌《十隻白虎》致敬，FR2便以經典的港式檸檬茶為構想攜手CLOT打造聯名系列，而FR2招牌的兔子與情色元素，CLOT常用的中國風皆會出現於該系列中，喜愛創意與前衛設計的人趕緊買起來吧！

▲JUICE X FR2。（圖／翻攝自CLOT、Facebook／JUICE Taiwan）

▲JUICE X FR2。（圖／翻攝自CLOT、Facebook／JUICE Taiwan）

▲FR2招牌的兔子與情色元素，CLOT常用的中國風皆會出現於該系列中。（圖／翻攝自CLOT、Facebook／JUICE Taiwan）

早在2017年FR2就與CLOT聯手，並且還來台開設期間限定店，如今雙方再度帶來聯名系列，當然會以不同的設計手法來打造服飾。此次聯名主打「檸檬茶」圖案單品，當中不僅讓檸檬與CLOT標誌結合，還運用「十隻兔子」設計來向《十隻白虎》致敬，絕對是極具香港特色的系列。

▲JUICE X FR2。（圖／翻攝自CLOT、Facebook／JUICE Taiwan）

▲此次聯名主打檸檬茶圖案單品。（圖／翻攝自CLOT）

▲JUICE X FR2。（圖／翻攝自CLOT、Facebook／JUICE Taiwan）

▲該系列讓檸檬與CLOT標誌結合。（圖／翻攝自CLOT）

▲JUICE X FR2。（圖／翻攝自CLOT、Facebook／JUICE Taiwan）

▲JUICE X FR2。（圖／翻攝自CLOT、Facebook／JUICE Taiwan）

▲運用十隻兔子設計來向《十隻白虎》致敬。（圖／翻攝自CLOT）

該系列帶來許多單品，像是帽T、T-Shirt、帽子以及托特包，其中黃色款帽T與T-Shirt等單品為親友限定。全系列目前已於2／27在Juice國際官網與指定Juice專賣店販售。

▲JUICE X FR2。（圖／翻攝自CLOT、Facebook／JUICE Taiwan）

▲黃色單品為親友限定。（圖／翻攝自CLOT）

此外，陳冠希近期動作頻頻，先是攜手Nike打造一系列的鞋款聯名，後續接連與G-Shock、Mitchell & Ness、FR2等品牌合作後，日前也正式宣布Yoon Anh設計的AMBUSH飾品即日起進駐Juice台北店，以提供最經典的飾品給全台灣的朋友挑選。

▲JUICE X FR2。（圖／翻攝自CLOT、Facebook／JUICE Taiwan）

▲AMBUSH飾品即日起進駐Juice台北店。（圖／翻攝自Facebook／JUICE Taiwan）

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關鍵字：

FR2, 香港情色雜誌, 十隻白虎, CLOT, 中國風, 兔子, 港式檸檬茶, Nike, G-Shock, Mitchell&Ness, AMBUSH, Juice
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