2020索尼攝影賽台灣首獎出爐　原住民文化之美躍上國際

▲2020索尼世界攝影大獎區域國家得獎作品，台灣首獎拍出傳承的華麗與興味。（圖／索尼提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

具有全球規模的國際攝影競賽「索尼世界攝影大獎Sony World Photography Awards」，近期針對63 個參賽區域國家，先公布「在地最佳傑出攝影師」，人像攝影師鍾亞庭以台灣在地原住民文化特色的人像作品《傳承》獲得首獎殊榮，更在4月份將於倫敦薩默塞特宮展出，而全球專業組的國際獎項也會在今年4月正式公佈。

▲© Kiatthaworn Khorthawornwong_泰國優勝作品。

2020年的索尼世界攝影大獎總徵件數再創新高，共募集超過34萬件投稿照片，其中超過19萬件投稿公開賽類別之單件作品，由倫敦世界攝影組織（WPO）組成的評審團隊經匿名評選出區域國家獎，自8年前「區域國家獎」開辦以來，已有400多位入圍名單與得獎攝影師獲得了全球性曝光和合作機會。得獎者可獲得Sony攝影器材，其作品也將收錄於索尼世界攝影大獎攝影書、並於年度攝影展覽中展出。

▲© Kyaw Bo Bo Han緬甸優勝作品。

奪下台灣區域國家獎首獎，是人像攝影師鍾亞庭的作品《傳承》透過捕捉原住民新婚夫婦的影像，來記錄「傳承」的精髓，其重要場合中所穿著的傳統服飾，代表了代代相傳的實踐。

二獎則是熱愛潛水、而自學展開專業水下攝影師生涯的的吳永森，以廣角拍攝捕捉巴哈半島的海獅向下衝刺獵食沙丁魚畫面，透過凝結了壯觀瞬間的作品《注視》，他也是連續兩年獲得索尼世界攝影大獎肯定。

▲吳永森作品《注視》，獲得台灣區域國家獎二獎。

以充滿藝術抽象概念作品《無》獲得三獎的蔡之甯，年僅23歲，因就讀美術、設計相關科系，在籌備畢業展期間，因緣際會下誕生了這組以手為拍攝主體的影像系列。左右手各自代表陰陽、隱喻合一，如同無極的符號：無，即是有、大象無形，亦表徵結尾與重生。

▲蔡之甯抽象概念作品《無》，獲得台灣區域國家獎三獎。

▲© Kushal Shahi尼泊爾優勝作品。

▲© Lakshitha Karunarathna斯里蘭卡優勝作品。

▲© Tien Sang Kok馬來西亞優勝作品。

▲© Tran Tuan越南區域國家獎優勝作品。