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妝・開箱／Krystal厭世高級臉拍畫報　竟然直接在路邊補妝

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記者李薇／台北報導

CLIO最近在底妝的表現上超級亮眼，很多南韓部落客都在推薦品牌推出的單品，不只有底妝，其實旗下的唇彩也相當厲害，最近在台灣上市的癮誘之吻持色水潤唇露，不但質地水潤，顯色度更是超強，即使戴口罩也不容易沾染，相當厲害。

▲CLIO,唇露 。（圖／IG）

▲Krystal在之前使用的超美唇色。（圖／clio_official）

全新的癮誘之吻持色水潤唇露這次在台灣總共推出5個顏色，每一支都是經過精挑細選的色調，包括粉色系、珊瑚橘、紅色等等，都是很好上手的顏色，質地就像是露水一樣的水潤，輕盈質地非常好推開，可以呈現出飽滿顯色的色澤。

▲CLIO,唇露 。（圖／IG）

▲原來是CLIO的唇彩系列。（圖／clio_official）

雖然這次推出很多顏色，不過最推薦的還是#12，這是代言人Krystal所御用的色選，帶有玫瑰般的粉紅色調，可以呈現出女孩溫柔優雅的質感，而且不會過於誇張，是一款上班或是約會都可以使用的顏色，相當百搭。

▲CLIO,唇露 。（圖／IG）

▲#12號色真人實擦。（圖／cherylsbeautylounge IG）

癮誘之吻持色水潤唇露在整體而言，都算是比較持久型的唇彩，因此在使用方面，建議在卸除的時候，多敷一下眼唇卸妝液，就可以輕鬆把唇彩帶走，像是最近的口罩時期，仍然需要化妝的女孩，就可以挑選這款單品來使用。

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關鍵字：

CLIO, 唇露, 唇彩, 彩妝, 妝開箱
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