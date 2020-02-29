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個性越「直接」越適合當閨蜜的6個原因：超重義氣、不會說謊

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest、Unsplash

有話直說的個性或許普遍並不討人喜歡，因為說話不修邊幅，也較不會去體諒別人的感受，還可能經常因此而得罪他人，但是與這類型的人相處久了就會發現，他們反而是最適合當作好閨蜜的人選！以下就一起來看看擁有「直接」性格的朋友有哪些迷人特質：

▲講話直接的朋友 。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

＃重義氣

講話直接的人通常都會為朋友兩肋插刀，當朋友在外頭遇上什麼困難，肯定第一個衝上前擋在前面，若是看到朋友們受到委屈，是絕對不會坐視不管、忍氣吞聲的。有位說話直接的朋友就不用害怕被別人欺負，別人兇你，他會更兇的頂回去。

＃不會說謊

因為平時說話幾乎不會多加思考，想到什麼就說什麼，缺點是容易說錯話傷害到別人，但是優點也正是不會說謊，所有事情他都會坦承相對，他總是認為沒什麼事情好隱瞞的，更不可能會做出欺騙朋友的行為。

▲講話直接的朋友 。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

＃最佳訴苦對象

說話直接的朋友在性格上通常也比較感性，和他訴苦的話，他會和你一起咒罵抱怨的對象，非常大快人心，也會跟著朋友的情緒走，一起大笑、一起大哭，是最好的傾聽者與訴苦的對象。

＃被討厭也毫不在乎

待人處事不會小心翼翼，只管表現出真實的自我，即使被說閒話、被別人討厭心裡也不太在乎，別人愛說什麼就說什麼，只要不要真正影響到彼此的人生，他也懶得去管。

▲講話直接的朋友 。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

＃能給予最誠心建議

也因為「直接」的性格，讓他對待朋友最「真」，向他尋求建議，絕對是毫不修飾地告訴你真正的想法，而不是去揣測什麼該說什麼不該說，雖然這些話有時可能聽起來尖銳刺耳又冷酷無情，但是這才是能讓彼此更加進步的原因。

＃刀子口豆腐心

不管是誰、不論多熟識，只要做錯事他都會罵，有時也很毒舌，但是你要知道，他心裡總是希望自己關心的人能夠過得好，雖然嘴上罵罵你，還是會替你收拾殘局，在你無處可去時收留你。

▲講話直接的朋友 。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

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關鍵字：

友情, 說話直接, 女生, 閨蜜
fashion.net

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