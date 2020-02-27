踩水坑也要時髦又環保！BV最新雨靴外型大突破　改變材質愛地球

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BOTTEGA VENETA（BV）才剛在2020秋冬米蘭時裝周發表新系列，創意總監Daniel Lee端出流蘇設計的Intrecciato編織包款、手拿包等各式各樣的單品吸睛，其中一雙雨鞋外型的靴子更引起話題，因為是採100％可生物分解的材質打造，成功抓住眾人目光，並有多種顏色，從此不用再怕下雨天，踩水又時髦又環保。

▲BV剛發表的2020秋冬流蘇Intrecciato編織包款、手拿包等。（圖／翻攝自IG@bottegaveneta）

▲BOTTEGA VENETA推出100％可生物分解靴子。（圖／達志影像）

永續發展已成為精品持續努力的方向，許多品牌減少使用皮革、不用皮草，取而代之的則是環保材料，這回BV透過可持續且耐磨的創新技術，打造100％可隨生物分解的靴子。

新推出的靴子採用中性設計，不論男女皆可穿著，並提供多款配色，像是棕色、黃色、霓虹粉、奶油色等。另外，該靴款的鞋底形狀與曾經風靡於1960年代的木屐鞋相似，這對品牌來說是一個全新的設計，相較於標誌性的單品，此次的靴款更具有創意與俏皮的特性。

▲鞋底形狀讓人聯想到木屐鞋。（圖／達志影像）

在 Instagram 查看這則貼文 Giorgio Armani（@giorgioarmani）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 23 日 上午 2:16 張貼

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