小S、Ella不怕素顏還散發女神光　背後功臣竟是同一瓶

文／C編

雅詩蘭黛的「小棕瓶」特潤超導修護露可以說是精華液的長春商品，每一次週年慶都熱賣到不行，全世界更是1分鐘就賣出8罐，可以說是品牌的超級明星商品，不只許多女孩用過，連小S、Ella、白歆惠等見識過眾多頂級保養品的女明星，用了小棕瓶都讚不絕口，可見它的厲害程度。

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盤點一下明星們使用小棕瓶的方法以及帶來的美肌效果，可以發現不管何時何地，她們幾乎都離不開小棕瓶的守護，超級愛不釋手，原因在於強大的成分，難怪穩坐精華液不敗寶座，人人都應該要擁有一瓶。

▲小S素顏肌膚也發亮。（圖／翻攝自小S 徐熙娣臉書）



小S

41歲的小S每次在影片中素顏登場，白皙淨透的肌膚幾乎看不出細紋，皮膚超級好，私底下的她都是使用小棕瓶來保養肌膚，而且不只在睡前塗抹在肌膚，還會用小棕蜜把鎖住營養成分，讓肌膚發出細緻閃耀的光澤。

▲Ella保養肌膚一點都不馬虎 。（圖／翻攝自陳嘉樺 Ella臉書）

Ella

個性大剌剌的Ella每次出現在螢光幕前，總是給人搞笑可愛的形象，其實她在保養上超級細心，洗完澡趁著臉濕濕的時候，就會馬上擦小棕瓶，幫助臉部肌膚吸收，最後才吹頭髮，還自創按摩法幫助肌膚按壓，讓臉蛋更加緊實。

▲白歆惠也超愛用小棕瓶 。（圖／翻攝自白歆惠Bianca Bai Official臉書）

白歆惠

已經是媽媽的白歆惠，生活因為孩子忙碌，偶爾工作需要上鏡，肌膚也不能完全不管，好險她有堅強的後盾雅詩蘭黛小棕瓶，可以幫助肌膚保濕潤澤，難怪素顏照樣像上了妝一樣美。

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