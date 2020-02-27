穿上就戀愛了！Converse粉嫩「櫻花帆布鞋」　鞋底注入一朵櫻花超可愛

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隨著三月的到來，準備迎接的是百花齊放的春季，因此女性最喜愛的Converse，近日就以粉色為主旨，推出全新的櫻花系列，當中不僅帶來Chuck Taylor All Star和Chuck 70等經典鞋款，連同服飾也一併推出，讓女孩能用粉色穿出風格且展現自我。

▲Converse推出櫻花系列。（圖／品牌提供）

粉色常常讓人聯想到甜美可愛的女孩，此次為了展現「穿出自我」，Converse櫻花系列特地採用粉色帆布將Chuck Taylor All Star與Chuck 70帶出春天明媚的感覺，最後加以櫻花點綴，使得整體散發出浪漫的氣息，不同的是Chuck 70採用透明鞋底，讓漸層桃紅色大底更加耀眼，女孩怎麼能不愛上呢！





▲Chuck Taylor All Star為低筒設計，鞋底處還特別注入一朵櫻花。（圖／品牌提供）











▲Chuck 70採用透明鞋底，讓漸層桃紅色大底更加耀眼。（圖／品牌提供）

全新推出的Converse櫻花系列，目前已於全台指定Converse專賣店發售。定價方面Chuck Taylor All Star與Chuck 70分別為台幣2,280元、台幣3,280元，想要穿出屬於自己粉色穿搭的女孩，這次絕對不要錯過了。

此外，由Jerry Lorenzo主理的Fear of God之副線品牌Fear of God ESSENTIALS，日前釋出與Converse二度聯手的消息後，目前也已經在全球各大經銷商發售，定價為美金110元（約台幣3,300元）。

▲Fear of God ESSENTIALS二度聯手Converse。（圖／翻攝自Sneakernews）

上回雙方採用灰、米2色做為聯名主調，進入2020年後改以黑、米2色為主。與其他系列不同的是，該系列會將鞋帶延伸至鞋後，並且後跟標籤分別為左腳「ESSENTIALS Fear of God」字樣以及右腳經典Chuck 70黑標。

▲上回雙方採用灰、米2色做為聯名主調。（圖／翻攝自StockX）

▲主打鞋帶延伸至鞋後的設計，鞋後跟的標籤則是左右腳不同。（圖／翻攝自Sneakernews）

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