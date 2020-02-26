陳語安秀Oris被男友吳克群話題包圍　「今天主角是我！」

記者陳雅韻／台北報導

全球首間Oris Watch & Coffee複合式專賣店，今於遠東信義百貨A13正式開幕，女星陳語安難得小露性感、搭配Oris爵士限量錶亮相，但話題全圍繞西洋情人節與即將到來的白色情人節如何與男友吳克群度過，她被逼急了直接說：「今天主角是我！」

▲陳語安難得小露性感，搭配Oris爵士限量錶。（圖／記者黃克翔攝）

陳語安表示情人節當天是媽媽生日，因此與家人度過，若與男友吳克群一起過節，也是簡單吃個飯，沒有什麼特別慶祝，對於男方是否送禮或有什麼浪漫舉動，她低調不答，倒是透露另一半的好，「我向來守時但朋友們都愛遲到，但『他』不會」。

▲守時的陳語安抱怨朋友常遲到，不過男友吳克群很準時。（圖／記者黃克翔攝）

今陳語安所戴的腕錶，是Oris向爵士樂知名鼓手Art Blakey致敬的爵士限量錶，純白面盤猶如低音鼓鼓面，時標刻度旁的低音鼓鼓爪成為亮點，而錶背特殊的立體圖騰靈感源自銅鈸，充滿巧思的設計勾起陳語安的演員魂，未來想演出樂手角色。

▲陳語安佩戴限量1000只的Oris Art Blakey 爵士限量錶，60,000元。（圖／品牌提供，以下同）



另一只與音樂相關的錶款為雅痞風的音樂學院限量錶，靈感源自澳洲小號演奏家James Morrison，深藍色漸變色彩的面盤搭配形狀宛如小號指鉤的中央秒針，錶背則刻有他創立的音樂學院徽章，有趣的是限量1234只，竟源自爵士樂團預備表演時喊的「1234」。

▲限量1,234只Oris James Morrison音樂學院限量腕錶，60,000元。