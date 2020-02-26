fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周／海莉比伯、莉莉柯林斯火辣現身YSL大秀　本季聚焦一個大重點

> >

▲YSL巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲海莉比伯（Hailey Bieber）與莉莉柯林斯（Lily Collins）性感出席YSL巴黎秋冬時裝大秀。（圖／翻攝自IG@haileybieber、@lilyjcollins）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

緊接著甫落幕的米蘭時裝周，巴黎時裝周也於日前揭開序幕，法國精品品牌SAINT LAURENT 於台灣時間今（26日）凌晨舉行2020秋冬時裝大秀，現場邀請到了眾多明星到場參加，其中以小賈斯汀老婆海莉比伯（Hailey Bieber）與莉莉柯林斯（Lily Collins）造型最為吸睛，深V、露腹隔空比辣。

▲YSL巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

海莉比伯以一襲俏麗繞頸短洋裝出席，腹部中空的設計辣度破表，露出修長的雙腿，舉手投足充滿架勢；而被譽為「好萊塢甜心」的莉莉柯林斯，則難得展現性感，黑色墊肩西裝外套中直接捨棄了內搭，深V甚至直接衩到肚臍，兩人若隱若現的穿搭都性感至極。

現場也還有許多來自全球的明星前來共襄盛舉，包括韓女團BLACK PINK團員Rose、超模Irene Kim、布魯克林貝克漢及其女友妮寇拉佩茲、知名演員雷米馬利克、柔伊克拉維茲等。

▲YSL巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）


SAINT LAURENT創意總監Anthony Vaccarello 於本季再次回顧了九零年代時，舉止端莊、優渥的資產階級 （Bourgeoise）式優雅風格，「乳膠」材質則成為此次2020秋冬服裝最大的重點，被運用在上衣、鉛筆裙、靴款等各類單品上，搭配各種剪裁方式，營造出獨特的反光效果。

▲YSL巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲YSL巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲YSL巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

本季融合了品牌典藏資料中的織物布料，以及引人注目且強烈獨特的代表性色彩，在鮮豔色彩們互相碰撞的搭配下，使視覺上充滿張力，「我想找到控制與拋棄之間的平衡，紀律與愉悅之間的張力，這些元素定義了Saint Laurent的現代性。」Anthony Vaccarello這麼說。

▲YSL巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲YSL巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲YSL巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

另外，秀場上還能看見許多荷葉邊、蕾絲、蝴蝶結等華麗元素，都呼應到了90年代資產階級過分優雅的主題風格，這些剪裁與造型，更充分展現了女人的美麗。Anthony Vaccarello提到：「Saint Laurent先生對資產階級 (Bourgeoisie)有非常奇特的見解，他幾乎推翻了這個想像。 而這一季的張力令我感到非常興奮，這讓我想打破過於傳統慣例的規則。Saint Laurent應該要是代表著危險與充滿挑戰的。」

▲YSL巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲YSL巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

巴黎時裝周, YSL, 秋冬時裝秀, PFW, SAINT LAURENT
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

巴黎時裝周／海莉比伯、莉莉柯林斯火辣現身YSL大秀　本季聚焦一個大重點

巴黎時裝周／海莉比伯、莉莉柯林斯火辣現身YSL大秀　本季聚焦一個大重點

宋茜《下一站是幸福》耳環美翻！特搜8個精選同款，只戴單邊就吸晴

宋茜《下一站是幸福》耳環美翻！特搜8個精選同款，只戴單邊就吸晴

「路痴」女友真這麼可愛？4個讓男生無法自拔的原因

「路痴」女友真這麼可愛？4個讓男生無法自拔的原因

擅長用「甜言蜜語」哄女生的3大星座男　雙子超會說但不一定做 幫妳開門、留最後一口食物　5個貼心之舉代表他是績優股 粉紅控暴動起來～Jo Malone日本櫻花限定香水、TOM FORD粉管唇膏有夠美 用了就愛上！網友激推CP值超高擴香瓶　花朵造型美到爆 《想見你》主角對應星座神揭曉！天蠍陳韻如心細、雙魚莫俊傑超深情 30+女人必學！《想見你》柯佳嬿的「減齡感」穿搭，讓妳走到哪都自帶小清新 皮膚科醫師公認「美肌保養」7大守則　第二項一年四季都不能省

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面