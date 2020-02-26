巴黎時裝周／海莉比伯、莉莉柯林斯火辣現身YSL大秀　本季聚焦一個大重點

▲海莉比伯（Hailey Bieber）與莉莉柯林斯（Lily Collins）性感出席YSL巴黎秋冬時裝大秀。（圖／翻攝自IG@haileybieber、@lilyjcollins）



記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

緊接著甫落幕的米蘭時裝周，巴黎時裝周也於日前揭開序幕，法國精品品牌SAINT LAURENT 於台灣時間今（26日）凌晨舉行2020秋冬時裝大秀，現場邀請到了眾多明星到場參加，其中以小賈斯汀老婆海莉比伯（Hailey Bieber）與莉莉柯林斯（Lily Collins）造型最為吸睛，深V、露腹隔空比辣。

海莉比伯以一襲俏麗繞頸短洋裝出席，腹部中空的設計辣度破表，露出修長的雙腿，舉手投足充滿架勢；而被譽為「好萊塢甜心」的莉莉柯林斯，則難得展現性感，黑色墊肩西裝外套中直接捨棄了內搭，深V甚至直接衩到肚臍，兩人若隱若現的穿搭都性感至極。

現場也還有許多來自全球的明星前來共襄盛舉，包括韓女團BLACK PINK團員Rose、超模Irene Kim、布魯克林貝克漢及其女友妮寇拉佩茲、知名演員雷米馬利克、柔伊克拉維茲等。

在 Instagram 查看這則貼文 Irene Kim아이린（@ireneisgood）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 25 日 下午 8:49 張貼



SAINT LAURENT創意總監Anthony Vaccarello 於本季再次回顧了九零年代時，舉止端莊、優渥的資產階級 （Bourgeoise）式優雅風格，「乳膠」材質則成為此次2020秋冬服裝最大的重點，被運用在上衣、鉛筆裙、靴款等各類單品上，搭配各種剪裁方式，營造出獨特的反光效果。

本季融合了品牌典藏資料中的織物布料，以及引人注目且強烈獨特的代表性色彩，在鮮豔色彩們互相碰撞的搭配下，使視覺上充滿張力，「我想找到控制與拋棄之間的平衡，紀律與愉悅之間的張力，這些元素定義了Saint Laurent的現代性。」Anthony Vaccarello這麼說。

另外，秀場上還能看見許多荷葉邊、蕾絲、蝴蝶結等華麗元素，都呼應到了90年代資產階級過分優雅的主題風格，這些剪裁與造型，更充分展現了女人的美麗。Anthony Vaccarello提到：「Saint Laurent先生對資產階級 (Bourgeoisie)有非常奇特的見解，他幾乎推翻了這個想像。 而這一季的張力令我感到非常興奮，這讓我想打破過於傳統慣例的規則。Saint Laurent應該要是代表著危險與充滿挑戰的。」

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