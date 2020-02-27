曖昧期突然被斷聯？小心4徵兆，其實你已默默被判出局

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

有人說曖昧期是談戀愛最美的時候，但是曖昧也常常讓人受盡委屈啊～就像歌詞寫的「何時該前進，何時該放棄，連擁抱都沒有勇氣。」甚至有時候曖昧了一段時間卻突然被斷聯，讓人措手不及又傷心不已。當曖昧期時，雙方邁向確認關係的步調不同，就很容易出現以下4種狀況，也就代表著你可能已經被對方默默判出局了。

突然變得冷淡



冷淡是對方決定保持距離的第一步。應該不少人都曾經碰過，明明前幾天還聊天聊得滿熱絡的，但怎麼過沒幾天對方就突然變冷淡了？這可能是受到兩個人對於往戀愛關係前進的進度不同而導致，有一方覺得很有機會，就會特別積極，但另一方的進度較慢，兩個人的進度相差太大就會容易造成壓力。一旦對方認為你太過積極（或被動）而開始猶豫，自然就會放慢速度，想再多想想，如果這時後你還是太積極（或太過被動），對方可能就會萌生放棄的念頭了。

還願意見面就還有點機會



如果對方的互動回應已經開始有冷淡，但還是願意出來見面的話，就表示你們之間還是有點機會的，要好好把握。但要小心的是，若是你們的交談越來越尷尬、平淡，對方漸漸地開始避開眼神交流，或是看似相處愉快卻又感覺對方好像有些敷衍，代表你們之間的曖昧狀態岌岌可危，或許他對你還有一絲好感，但找不到跟你更進一步的理由，甚至可能是在做最後確認是不是要放棄你。

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不再主動找你



當對方態度開始變冷淡後，也會減少主動找你的頻率，不僅是約見面，甚至連主動找你聊天都越來越少，就代表對方已經開始收回投入的精神，漸漸拉開與你的距離，如果持續下去，這段曖昧就會消失無蹤。

不再給予回應



當對方不只是冷淡，連敷衍都懶，開始不回覆訊息、不給你回應，就代表對方其實已經不想繼續延續下去，甚至可能已經開始找尋新對象或有新的發展，這時候就請放下這段曖昧關係吧，好好調整自己心情，尋找更適合自己的對象。

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