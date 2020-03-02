超燒！少女風靡「夢幻紫運動裝」背心、跑鞋加入含羞草好可愛

▲UNDER ARMOUR夢幻紫單品登場，從頭到腳都美到失心瘋。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

為了迎接即將到來的國際婦女節（3月8日），運動品牌UNDER ARMOUR特別設計一系列夢幻粉紫色單品，為春夏款薄長袖、背心、緊身九分褲等注入Mimosa（含羞草）浪漫圖案，跟著《ET FASHION》搶先開箱看看！

▲UA IWD系列從薄長袖、背心、緊身九分褲到鞋款全都點綴上夢幻含羞草花。（圖／品牌提供）

UA IWD系列為了致敬女性特別設計了關於國際婦女節代表色的紫色單品，從薄長袖、背心、緊身九分褲等都洋溢著春夏的浪漫氣息，一大亮點就屬Mimosa（含羞草花）一躍而上單品，在背心單品上以滿版印花呈現賦予可愛生命力，並且在右胸前點綴上了「United We Win」字樣呈現彰顯團隊精神，呼應本次的設計理念。

▲（依序）淺紫色包括Charged Breathe IWD休閒慢跑鞋與背心，NT$3,080／NT$1,080；深紫色則有HOVR Sonic 3 IWD慢跑鞋與長袖上衣，NT$3,980／NT$1,080。（圖／品牌提供）

此外，利用深淺不同紫色系可以堆疊出多種穿搭，淺紫色包括背心與Charged Breathe IWD休閒慢跑鞋，深紫色則有長袖上衣與HOVR Sonic 3 IWD慢跑鞋，相互搭配起來相當柔和。當然兼顧機能性，衣著整體剪裁相當親膚，鞋款實際上腳絲毫不顯厚重，底部的顆粒設計也能緩和每一步的震幅，成為運動最佳搭配。

▲淺色系與深色單品可重複搭配，實物看更燒荷包。（圖／記者鮑璿安攝）



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