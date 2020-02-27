台灣高訂教父新作！　方國強費時3個月「破壞蕾絲」重組絕美禮服

▲台灣設計師方國強品牌 Khieng Atelier 2020 春季展現實穿性最強的高訂作品。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安／台北報導

高級訂製服設計師方國強個人品牌Khieng Atelier於今年（2020）正式邁入20週年，從巴黎工坊成長的他保有濃厚東方色彩，在此次2020春季新作以「美人梅」為題，融入水墨漸層手繪宛如一幅幅獨一無二的畫作，成為遊走高訂與實穿性質的第一人。

▲台灣設計師品牌Khieng Atelier今年正式邁入20年，此次高訂作品以「美人梅」為靈感呼應方國強的生長經歷。（圖／品牌提供）

台灣設計師品牌Khieng Atelier今年正式邁入20年，第一名模林志玲、張鈞甯、小S都曾穿過其作品，在政商名流耳間早已傳唱多年，方國強帶有法國長大與台灣扎根的特點，在2020春季作品中選擇了以重瓣宮粉梅花與紅葉李配交而成的「美人梅」為靈感，恰巧與自己的生長經歷不謀而合。並且運用光、影及蕾絲間的巧妙變化，將大自然中美人梅的花影枝枒，化作優雅曲線勾勒出率性輪廓線條。特別款中國風小禮服就在金色金色綢緞面料上，點綴枝頭、含苞初綻的絲絹花朵，視覺上每一朵花瓣的潑墨效果皆不同，顯出設計師在虛實之間的細膩巧思。

▲方國強擅長的蕾絲工藝必須通過先破壞剪開原型，再堆疊出各異的效果。（圖／品牌提供）

方國強擅長的蕾絲工藝在本季也有突出表現，他曾經提過：「不喜歡規律的作品。」這也就難怪手工蕾絲訂製服必須先將精選蕾絲剪開成單朵花型，再依照手稿構圖重新排版後，堆疊製造立體及層次感，領口採用典雅的中式旗袍立領，看似簡單卻藏著無數心血交織而成，費時3個月每件都不一樣；粉色蕾絲單肩裙特別之處在於左手邊蕾絲水袖，彰顯靈動氣質，而芭蕾一般的輕柔蕾絲則以手工抓皺層層堆疊，效果各異。

▲光影變化是本季一大重點，在雙色禮服上通過上下斜對角二個方向的形狀展現衣著生命力。（圖／品牌提供）

本季另一大重點則表現在光影變化上，雙色小禮服通過上下斜對角二個方向的形狀和材質，產生無限的延伸視覺效果，雙色織紗布料則體現出層次感，搭配側面的運動線條，雖藏著高訂工藝，卻注入一般生活化細節，賦予高訂作品更多生命力。

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