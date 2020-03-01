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別企圖討好每個人！避開「5個思維」，你會活得更快樂

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▲▼「5件事」別做，你會活得更快樂 。（圖／Unsplash）

▲快樂要靠自己找， 任何瑣碎小事都是活力來源。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

別人總是說你想太多，每件事情總要個結果，所以把自己逼進死胡同。忙碌生活中，快樂好像已成奢侈品，越想看開越看不開，簡單的快樂越來越遠，其實只要你願意，任何瑣事都是快樂來源，現在就從放下這5件事情開始。

1.事情要有因有果

習慣做完決定後開始檢討自己，有時總為一個錯誤鑽牛角尖，悶悶不樂好久，其實一件事情的成敗，不會只有一個原因，懂得自我檢討是好事，但千萬別在裡面繞不出來，過去的就讓它過去吧！

▲▼「5件事」別做，你會活得更快樂 。（圖／Unsplash）

2.討好所有人

世界上那麼多人，有無數多的想法，即便他和你再有交情，但不一定會和你站在同一個立場。有時候為了想要迎合、配合他人，不開心的只有自己。越長越大發現，不喜歡的就直說，千萬別委屈自己。

▲▼「5件事」別做，你會活得更快樂 。（圖／Unsplash）

3.愛和別人比較

人總是會有比較心，在家和兄弟姊妹比較，在外會和朋友比較，因為比較激勵自己是好事，最怕就是見不得別人好，反而落入惡性循環，自怨自哀。如果真的愛比較，就和過去的自己比，只要過得比昨天好，就是個好的開始。

▲▼「5件事」別做，你會活得更快樂 。（圖／Unsplash）

4.凡事總是強求

是你的就是你的，不是你的強留也留不住。對於一切要懂得看淡別強求，當你在乎越多，失去的也越多，隨著年紀增長要知道，世界不是繞著你轉，不是每件事情都會如你所願，有時候放下，才會快樂。

▲▼「5件事」別做，你會活得更快樂 。（圖／Unsplash）

5.懷念過去

千金難買早知道，已經發生的事實，我們只能學著接受它，再怎麼緬懷過去，一切也不會改變。要知道時間是最好的特效藥，現在面臨的悲傷與不捨都會被沖淡，學習往前看，未來才會有更多可能。

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關鍵字：

心靈雞湯, 人生, 真理, 金句
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