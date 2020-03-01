快來找喵星人在哪裡？風景插畫藏玄機　貓咪融入富士山、海浪好療癒

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@limhengswee

身為貓奴，Instagram上一定要追蹤許多貓咪帳號，看著牠們可愛的模樣，總會瞬間療癒。而最近有位插畫家在IG上分享了一系列創作，他將貓咪與風景圖做結合，在山巒、海浪、沙漠之間，居然都隱藏了貓咪的身影！快來找找躲起來的貓咪在哪裡。

在 Instagram 查看這則貼文 Lim Heng Swee aka ilovedoodle（@limhengswee）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 30 日 上午 5:23 張貼

這系列貓咪風景插畫叫做「Cat Landscape」，是由馬來西亞吉隆坡的插畫家Lim Heng Swee所創作，他將貓咪的身型畫進風景圖裡，巧妙的將兩者結合在一起，像日本著名的富士山，頂端積雪就變成趴著的小白貓。

在 Instagram 查看這則貼文 Lim Heng Swee aka ilovedoodle（@limhengswee）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 22 日 上午 7:12 張貼

海浪與貓咪結合的插畫更是考驗眼力，不仔細看還沒發現，原來白白浪花就是一堆貓咪。

在 Instagram 查看這則貼文 Lim Heng Swee aka ilovedoodle（@limhengswee）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 25 日 上午 6:45 張貼

另外還有隱藏在沙漠、山坡湖泊之間的插畫，要完整的欣賞整幅圖，才會看到巨大的貓咪輪廓浮現出來。

在 Instagram 查看這則貼文 Lim Heng Swee aka ilovedoodle（@limhengswee）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 1 日 上午 7:01 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Lim Heng Swee aka ilovedoodle（@limhengswee）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 8 日 上午 12:57 張貼

可愛療癒的貓咪風景畫當然要趕快追蹤啦！喜歡貓咪圖畫的話，IG上還有fatcatart這個帳號，會把肥肥的胖橘貓加入各種世界經典名畫當中。知名畫家梵谷的《星夜》當中，加入一坨一坨的橘貓瞬間變得搞笑，貓瞇眼的慵懶睡姿實在有夠萌，另一幅名畫孟克的《吶喊》主角變成貓咪也超逗趣。

在 Instagram 查看這則貼文 Fat Cat Art（@fatcatart）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 30 日 上午 10:11 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Fat Cat Art（@fatcatart）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 31 日 上午 11:50 張貼

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