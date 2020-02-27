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Dappei／高人氣15支潤色護唇膏推薦　梅根愛用款100元有找

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

化妝包裡到底什麼是必備呢？根據網友回答，一定要有的像是鏡子、唇膏、護唇膏、護手霜、衛生紙等，而聽說如果男生隨身攜帶濕紙巾也是非常加分喔！搭編特別整理出 15 支潤色護唇膏，讓你裝進化妝包裡，不論什麼場合擦上，馬上讓你擁有好氣色，平時的嘴唇保養就靠「它們」，網友甚至說：「擦完護唇膏之後讓人好想親！」

Dior 癮誘粉漾潤唇膏

Dior 的小粉紅可能是女孩們化妝包中第一支專櫃護唇膏，粉嫩的外殼已經讓女孩深深的愛上，同時「潤唇＆潤色」的迪奧癮誘粉漾潤唇膏，結合潤唇舒適感受與呵護的唇膏。 去年底更是推出 6 色癮誘粉漾潤唇釉，能呵護雙唇。

Dior 癮誘粉漾潤唇膏，NT$1,150。

Kiehl's 契爾氏檸檬奶油潤唇膏

Kiehl's 的 1號護唇膏 500 元有找，隨後也推出膏體比較硬的檸檬奶油護唇膏/潤唇膏，霧面外殼超有質感，隨後還有唇膜和唇美油來加強嘴唇的滋養修護，真不愧是貼心的 Kiehl's 連唇部的保養都可以做到這麼仔細。

契爾氏檸檬奶油潤唇膏，NT$700。

NARS 激情過後嫩唇膏

在去年推出潤色唇膏之後，女孩們的化妝包裡勢必要出現兩支！一支是絕對經典唇膏，另一支就是激情過後嫩唇膏，全新的嫩唇膏共有 6 色，含大溪地槴子油保濕成分，輕盈柔順不黏膩。

NARS 激情過後嫩唇膏，NT$950。

Origins 品木宣言

來自高 CP 值的保養品牌品木宣言，去年推出植物精油唇膏和潤唇膏之後，破除大家對於唇膏有臭蠟味的印象，在擦唇膏的同時，能感受到植物精油的療癒氣味。

Origins 品木宣言 花瓣精油潤唇膏，NT$650。

Grown Alchemist

來自澳洲有機品牌，如果你是簡約手感控，Grown Alchemist 那種黑白、文字的管身就是你的菜，含維生素E的潤唇膏有香草和西瓜的香甜，能幫助唇部調理，還可以當做指緣修護膏。

Grown Alchemist 護唇膏，NT$450。

Aesop 玫瑰籽護唇霜

不知道為什麼 Aesop 就是有一種魔力，除了漱口水、牙膏、護手霜之外，他們的護唇膏也是鐵粉必買的推薦名單，除了可以擦唇部之外，眼周或是其他乾燥的地方也可以擦。

Aesop 玫瑰籽護唇霜，NT$450。

Jo malone 維他命 E 唇部護理

除了香氛和蠟燭之外，你知道 Jo malone 的護唇產品也是默默超級熱賣嗎？他受歡迎的其中一個原因是沒有添加其他香味，不會讓你覺得有人工香精的味道，塗在嘴唇上的滋潤感相當不錯。

Jo malone 維他命 E 唇部護理，NT$450。

Laneige

韓妞的唇妝真的很美，不管是深色唇還是 #MLBB 天生唇色，都很耐看，關鍵在於她們平時的唇部保養非常不馬虎，蘭芝的水漾超膜潤唇凍，有智慧感溫潤色技術，能感測唇溫、潤澤度和 PH 值，依不同唇色轉換潤色效果，帶來自然紅潤唇色。

蘭芝水漾超膜潤唇凍，NT$800。

綠藤生機 專心護唇油

如果你是植物保養控，綠藤生機請把它列為你的最愛，從生產、成分、包裝標示，都非常清晰透明，不跟風流行市場，慢慢的推出好用的保養品。專心護唇油以秘魯黃金百香果籽油萃結合多重天然植物油，完整實現唇部滋養，多些真實呵護，少些乾燥、暗沈與唇紋。

綠藤生機專心護唇油，NT$580。

DHC

請直接在 google 搜尋護唇膏，絕對會看到 DHC 的純欖護唇膏，添加豐富的橄欖精華油，其成分近似於保護肌膚的皮脂膜，能在唇部形成一道薄紗般的保護層，上市以來更是賣出超過 1 億條，更不定期推出聯名限定款值得收藏。

DHC 純欖護唇膏，NT$350。

凡士林

被稱作「最高 CP 」的保養品凡士林，不管是身體哪一個部位，只要有乾燥脫皮現象，厚敷一層凡士林，經過一晚狀況就會舒緩，不論是身體乳還是護唇產品，也有推出隨身輕巧版更方便攜帶。

凡士林護唇膏，NT$137。

妮維亞

想不到吧！一罐一兩百塊的乳液竟然是梅根馬克爾的愛用品，曾經接受訪問隨身攜帶的保養品，妮維亞讓她愛不釋手，護唇膏更是銷售榜上常勝軍。

妮維亞護唇膏，NT$89。

曼秀雷敦

小護士是不是陪伴你一路長大呢？曼秀雷敦推出的護唇膏不單只有無色、潤色款，甚至連質地也有推出濃厚版本，解救嘴唇像乾沙漠的你，在日本一上市月賣破百萬條。

曼秀雷敦頂級濃潤柔霜潤唇膏，NT$239。

小蜜媞修護唇膏

絕對不會心疼！盡情地擦、盡情地在睡前厚敷嘴唇，小蜜媞修護唇膏在折扣時，一條甚至不用一百元，這一小條也是好萊塢彩妝師在幫女星畫口紅妝前，妝前必備的秘密武器呢！

小蜜媞修護唇膏，NT$109。圖片來源

木瓜霜

只要有朋友去澳洲，木瓜霜絕對是伴手禮之一，現在台灣也可以在開架通路買到，與其說木瓜霜是護唇產品，不如說他是一條萬用霜，能即時給肌膚滋潤，舒緩乾燥情況。

木瓜霜，NT$239。圖片來源

Dappei 結語：

不論男生女生，嘴唇真的是保養上很容易忽略的地方，整張臉很美很帥，又很會穿搭，但只要看到嘴唇乾裂，出現死皮就馬上被扣分，平時除了多喝水之外，擦上護唇膏，或是潤色護唇膏不僅可以讓雙唇維持水潤，同時也給你自然的好氣色喔！

文字編輯：Ed

圖片來源：各品牌

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 護唇膏, 潤色護唇膏
fashion.net

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