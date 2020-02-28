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Converse鋸齒厚底鞋推夢幻「糖果色」　價錢超佛竟3000元有找　

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編輯／Duke

Converse X JW Anderson Run Star Hike厚底鞋，一推出即受到女孩熱烈歡迎，並且迅速售鑿，因此Converse便於今年初帶來平民版的厚底鞋。由於平民款定價親民且為百搭的配色，仍然有許多朋友未能順利入手，不過，沒搶到的朋友有福了，因為南韓Converse正式公開2款超夢幻的「糖果配色」，未來將有機會登陸台灣販售喔！

▲Converse平民款厚底鞋。（圖／翻攝自IG@converse_kr、@moncler、Converse、Solebox）

▲南韓Converse公開糖果配色平民版Converse Run Star Hike。（圖／翻攝自IG@converse_kr）

日前南韓Converse於官方IG正式公布平民版Converse Run Star Hike的消息，當中除黑、白2色外，還增加鮮紅色與水藍色。其中，新加入的配色也在設計上做出更動，像是將側面的黑色星星改為紅色，以及在鋸齒鞋底運用粉、藍創造撞色設計等，不僅讓整體充滿新意，更散發出滿滿的夏日情懷。

▲Converse平民款厚底鞋。（圖／翻攝自IG@converse_kr、@moncler、Converse、Solebox）

▲除黑、白2色外，還增加鮮紅色與水藍色。（圖／翻攝自IG@converse_kr）

▲Converse平民款厚底鞋。（圖／翻攝自IG@converse_kr、@moncler、Converse、Solebox）

▲Converse平民款厚底鞋。（圖／翻攝自IG@converse_kr、@moncler、Converse、Solebox）

▲將星星換成紅色，並用粉、藍創造撞色設計。（圖／翻攝自IG@converse_kr）

根據南韓Converse官方的消息，目前4款Converse Run Star Hike已於2／27在南韓指定專賣店發售，定價則為親民的韓圓109,000元（約台幣2,700元）。另外，台灣方面尚未有任何發售的消息傳出，不過，南韓這親民的價錢，比台灣定價台幣3,280元便宜許多，各位不妨透過代購詢問看看吧！

此外，近期Converse也帶來許多聯名企劃，例如Moncler、藤原浩合作鞋款以及Sean Pablo、Fear of God Essentials等聯名系列，都是設計出眾的帆布鞋。目前除了Moncler、藤原浩的三方聯名尚未曝光發售日期外，其餘兩個系列已於指定專賣店開賣，有興趣的朋友別錯過了。

▲Converse平民款厚底鞋。（圖／翻攝自IG@converse_kr、@moncler、Converse、Solebox）

▲Converse平民款厚底鞋。（圖／翻攝自IG@converse_kr、@moncler、Converse、Solebox）

▲Converse平民款厚底鞋。（圖／翻攝自IG@converse_kr、@moncler、Converse、Solebox）

▲Converse近期帶來與Moncler、藤原浩、Sean Pablo以及Fear of God Essentials等聯名系列。（圖／翻攝自IG@moncler、Converse、Solebox）

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關鍵字：

Converse, JWAnderson, RunStarHike, 厚底鞋, 南韓, 糖果配色, Moncler, 藤原浩
fashion.net

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