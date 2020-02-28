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Dappei／同學會這樣穿留下好印象！風格可甜可帥，「反差感」才是關鍵

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

出社會開始工作才發現，原來長大後想見上一面沒那麼容易，因此久久舉辦一次的同學會當然要穿得好看一點，留下好印象，今天 Dappei 特地提供了 3 種風格穿搭靈感，建議可以選擇與平常不一樣的風格，以此製造反差感，來獲得更深刻的印象哦！

帥氣中性

有一派女生永遠都那麼帥氣又中性，原本低調的鐵灰藍西裝套裝，內搭明度低的橘色與橄欖綠來發揮出跳色的作用，其實參考色相環便能了解基礎的色彩學搭配。除了西裝外，現在也很流行機能性單品，透過 oversize 的寶藍外套搭配同色系，但明暗度不同的帽 TEE 與寬褲也能混搭出不一樣的感受，戴上墨鏡後更是加強了率性的風格。

（photo source：123

成熟優雅

學生時期我們青澀又孩子氣，因此呈現成熟優雅的穿著能讓人更加感受到反差感，談及成熟優雅的風格，或許會想利用沈穩的色系來穿搭，但可像松本惠奈一樣，選擇具有剪裁設計感的衣服襯托時尚品味，即便穿上大面積的亮色系也不會讓人感到突兀，踩上黑色跟靴極具個性感，或是利用簡單的配件增添衣著質感都很適合。

（photo source：123

甜美可愛

只要身上有一件淺色系的蕾絲單品，立馬讓整體風格變得甜美又可愛，而 Zoopeach 還加上一副紫色手套凸顯個人風格。或是選擇簡單的大學 TEE 加上格紋裙的穿搭公式，腳上的鞋子換成具有浪漫氣息的鵝黃色綁帶芭蕾舞鞋，便能與他人穿出差異，直接選擇粉嫩的粉色系來穿搭也相當合適，且泰迪熊外套最近也很流行呢！

（photo source：123

Dappei 結語：

其實不管什麼樣的聚會都會想精心打扮一下，不然花錢買的衣服安安靜靜的躺在衣服也很浪費錢啊！

文字編輯：Ladybird

絕對有必要！出席同學會的小心機：「與學生時代的反差感」吸引眾人目光

日韓女子都在瘋！小心機穿搭技巧大公開，學會你也能唯美溫柔

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 同學會
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