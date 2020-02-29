Dappei／今年染髮跟上氣質「耳圈染」　搭配這動作，化身撩率100%的半糖系女孩

文字。 圖片／Dappei

節日約會時，女人不僅比平常更重視妝容與穿搭，髮色的變換更是整體造型的一大重點！在粉紅泡泡滿溢的季節裡，要想擺脫一成不變的形象，讓心中的他眼睛為之一亮，就快跟上日本最新的染髮趨勢「絕對領域耳圈染 」吧！

近期為防疫，大家統統戴起口罩，這個時候髮型的變化又顯得相當重要。而女孩們總是習慣性的將頭髮撩到耳後，這小小的動作正是「耳圈染」登場的曖昧時刻！只要適度地挑染耳下的頭髮，就能彰顯「絕對魅力」，讓心儀的對象不自覺地注視妳！

最常見的「耳圈染」搭配妹妹頭，在兩耳處加入不同顏色。絕對領域耳圈染 適合各式各樣的女孩，無論是長髮、短髮、捲髮，都能輕鬆駕馭！比起千篇一律的髮型，對於時下女生來說，在低調中展現特色更是重要！ 資生堂專業美髮因應「絕對領域耳圈染」的時尚趨勢，示範嶄新的挑染技巧，邀請到多位美眉們來分別演繹「耳圈染」不同面貌。

文青精靈系

文青系的熟女們獨立而聰明，具備幾分神秘感的她們，喜歡簡單而不失質感的事物。日系短髮最能打造出她們的出眾氣質，揮別女孩的青澀，展現成熟自信之美。想輕鬆Get到他的心，文青氣質女孩們快換上俏麗的短髮，表現獨有的知性，讓他對迷人的妳，產生曖昧情愫吧！

發光海派甜心

人群中特別閃耀的那一位始終是海派系的美眉們，大方樂觀的性格能時時刻刻帶給人歡笑，散發開朗不羈的魅力。熱力四射的她，髮型若能有紅色、紫色、或粉色作為點綴，就更能完美詮釋她充滿力量的生活態度。心有所屬的海派甜心們快挑染朝氣滿載的紅粉色系 ＃絕對領域耳圈染，輕鬆擄獲他的目光！

半糖能量系女孩

堪稱被撩率100%的半糖系女孩們，舉止溫柔似水，情純無害的形象，往往吸引不少追求者。彷彿韓劇女主角的柔順長捲髮，鐵定適合擁有浪漫情懷的她，展現十足的柔情魅力。約會的時候別忘了將頭髮撩到耳後，心機小動作間接凸顯捲髮下的 ＃絕對領域耳圈染，用撩男攻略喚起另一半的溫柔，讓他在每分每秒疼愛妳！

暗黑系酷帥女孩

暗黑系女孩忠於做自己，天性自由的她們，絕對不允許自己跟別人一樣！ 比起甜美可愛的打扮，她們更崇尚中性而率性的髮型。生活上往往獨立自主，勇於發表意見！，在髮型的選擇上無所局限，無論是直髮或短髮，透過適度地挑染，就能輕而易舉呈現出最帥氣的＃絕對領域耳圈染！暗黑系女孩們的魅力在於她們毫不收斂的渲染力，相信大膽的時尚風格，一定能征服另一半的心！

Dappei 結語：

不想大肆變化換髮色，或是不敢整頭漂髮的話，這種「絕對領域耳圈染」相當合適呀！而且若隱若現的感覺也很不錯呢！

文字編輯：Ladybird

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