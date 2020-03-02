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Dappei／8款超好用的省荷包美妝品　讓你的口罩妝更好看

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

感冒或傳染病蔓延時許多人都會戴上口罩來預防傳染或被傳染，但平常有化妝習慣的人可就苦惱了，不僅發現容易掉妝，平常的化妝技巧似乎也都派不上用場，其實注意這幾個小技巧，就能省下你不少化妝品並且展現顏值的最大魅力哦！

善用遮瑕、隔離霜、打亮

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因為口罩已經幾乎遮住一半以上的臉部，因此可以省去厚重粉底液的部分，直接利用隔離霜、遮瑕膏、妝前打底等能稍微修飾膚色的產品即可，但眼睛周圍一定要特別注意將黑眼圈隱藏起來，否則會容易看起來沒精神，除了使用遮瑕外也能善用打亮產品讓臉部的上半部更有立體感。

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濃淡得宜的眼妝

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眼妝看起來要有神但不能太濃烈，以免整體妝容不平衡，可用淡淡的粉色系、大地色系來打底就好，眼線可畫內眼線或是利用咖啡色的眼線來替代黑色系，於臥蟬處加上些許的打亮和適當的陰影也能讓眼睛更加放大哦！

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眉毛一定要化

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因為戴口罩的關係，所以視覺重點會更聚焦於臉的上半部，這時眉毛沒畫好或是雜毛沒整理好會更加明顯，加上已經將唇膏、腮紅等能展現氣色的部位遮住，因此眉毛可說是相當重要，眉毛稀疏的人一定要特別注意！

photo source

不易掉色的唇膏或是潤唇膏

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戴口罩時使用不易掉色唇膏，才不會讓整面口罩都沾滿口紅，或是在擦上口紅後將紙巾壓在嘴唇上方，將多餘的唇膏拭去。或者也能擦上會隨著唇溫變色的護唇膏就好囉！

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蜜粉或定妝噴霧定裝

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最後一定要使用看似不起眼但其實很有用的蜜粉來定妝！否則被口罩遮住時，皮膚會更容易出油，也容易長痘痘，因此蜜粉或是定妝噴霧千萬不能省！

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Dappei 結語：

戴口罩之後真的會相當困擾該不該化妝，因為實在不想浪費寶貴的化妝品啊！雖然說好像都永遠用不完（笑），不過只要善用小技巧，即使戴口罩一樣可以讓自己顏值加倍！

文字編輯：Ladybird

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 口罩, 化妝
fashion.net

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