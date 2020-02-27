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孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

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▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸（左）凍齡有術，與女兒廖思惟合影像極姊妹。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

孫芸芸這回真的紅到國外去了！英國《每日郵報》以「台灣第一名媛」稱呼她，將她與20歲女兒廖思惟（Trinity）的合照進行比一比，斗大的標題要讀者猜一猜誰是媽媽、誰是女兒，她的凍齡術讓外國人也驚艷。

▲▼ DailyMail報導孫芸芸 。（圖／翻攝Dailymail官網）

▲英國《每日郵報》報導台灣第一名媛孫芸芸，要讀者猜猜誰是媽媽誰是女兒。（圖／翻攝《每日郵報》官網）

▲▼ 孫芸芸與女兒 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸（左）與女兒廖思惟相差21歲。

《每日郵報》報導中指出這對相差21歲的母女檔，在IG照片中看起來像極了姊妹，孫芸芸與女兒不約而同都穿T恤搭配熱褲、拎Chloe新包款，一張張都看起來像拍時尚大片。其實孫芸芸駐顏術無他，就是多了一份勤奮。

▲▼ 孫芸芸與女兒 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸（右）與女兒PK美腿毫不遜色。

孫芸芸對於肌膚保養相當重視，從頭到腳都不馬虎，曾透露會拿眼霜擦脖子，避免跑出脖紋洩露年齡，除此之外，不使用太多與太複雜的保養品，因為瑣碎的保養步驟給自己的肌膚太多負擔，反而容易出狀況；而飲食她則大量攝取蔬菜，廚藝一級棒的她常做一桌好菜與家人分享，因為自己煮最健康了。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸（左）攝取大量蔬菜。

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孫芸芸
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