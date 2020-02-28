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好愛好散！想要「體面分手」，5件事千萬別做

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▲▼想「體面分手」，5件事千萬別做 。（圖／Unsplash）

▲認真愛過，分手也該好好說再見。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

沒人可以保證一定能開花結果，愛的時候要認真用力，分手時也要好好告別。合則來，不合則去，這就是愛情，分手不一定是世界末日，而是另一段新生活的開始，以下幾件事分手別做，漂亮轉身離開才最大氣。

追問分手原因

談戀愛在一起是兩個人的事，但是分手只要一個人決定，關係就會宣告結束。很多人被分手後會死纏爛打、追問分手原因，甚至期待對方會回心轉意，其實他早就放下這段感情，分手千萬別問原因，給對方第二次傷害你的機會。

▲▼想「體面分手」，5件事千萬別做 。（圖／Unsplash）

藕斷絲連

分手後就算有千萬個不捨，也別去打擾對方生活，情侶分手最忌諱藕斷絲連，明知道不可能在一起，卻依舊保持聯繫，甚至關心對方的一切，遊走在關係的灰色地帶，這樣對雙方都不公平，分手應該斷得乾淨。

▲▼想「體面分手」，5件事千萬別做 。（圖／Unsplash）

說對方的不是

戀愛時所給的的承諾，分手後都會化為烏有。不愉快的分開，很容易由愛生恨，藉著到處說對方的壞話，彷彿心裡才能得到解脫。既然曾經深愛過，分手就好聚好散，放過對方，同時也放過自己。

▲▼想「體面分手」，5件事千萬別做 。（圖／Unsplash）

騷擾對方家人朋友

被分手討拍討到對方家人和朋友，只會讓前任認為分手的決定是對的，沒有人會喜歡一個為愛失去自我的人，利用同情心得到的愛情很卑微，非常要不得。

▲▼想「體面分手」，5件事千萬別做 。（圖／Unsplash）

快速展開新戀情

為了忘記前任，快速投入另一段感情是很不智的方式，分手後先冷靜一段時間釐清彼此的定位，接著確切了解自己的情緒需求，再找一個旗鼓相當的人開啟新關係。

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關鍵字：

分手, 戀愛
fashion.net

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