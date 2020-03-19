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「乾洗手界的愛馬仕」方形瓶身超美　殺菌同時還能護手

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▲Touchland,乾洗手界愛馬仕。（圖／IG）

▲Touchland乾洗手包裝獨特。（圖／touchland IG）

記者李薇／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）的疫情延燒，許多人開始注重外在的環境衛生，還有自己的身體衛生狀況，會隨身攜帶酒精或是乾洗手之類的產品，一般就是圓柱狀塑膠瓶，但美國品牌Touchland的乾洗手完全突破想像，方形包裝看起來像香水，甚至還被譽為是「乾洗手界的愛馬仕」。

▲Touchland,乾洗手界愛馬仕。（圖／IG）

▲Touchland包裝設計像香水。（圖／touchland IG）

Touchland專門生產乾洗手，簡約的方形外盒搭配圓弧形的包裝，乾洗手液有非常多種味道，紅色的西瓜、綠色的蘆薈、桃紅色的野莓等等，拿出來使用保證贏得眾人目光，用來擺拍、上傳IG都很美，不只讚數上昇，也一定會頻頻被問哪裡買。

▲Touchland,乾洗手界愛馬仕。（圖／IG）

▲簡約的包裝拍照也好看。（圖／touchland IG）

別看這款乾洗手只有樣貌，它標榜可以殺掉99.9%的病菌，而且裡面的成分可以幫助雙手滋潤保濕，跟一般乾洗手噴完之後，手會有點乾乾的完全不同，相當厲害，加上噴霧非常細緻，但價格也比乾洗手要來得高，單罐售價12美金（約台幣364元），難怪被稱為是「乾洗手界的愛馬仕」。

▲Her和她乾洗手。（圖／公關照）

▲HAPPY HOUSE 茶樹精油75%酒精乾洗手三合一特惠組（凝膠式100ml和噴霧式100ml+200ml），原價1,648元，特價549元。點我購買。

不過Touchland僅在美國販售，除了嚴重缺貨，也因為相關規範無法運送海外，既然如此，手邊已經沒有乾洗手的女孩們，乾脆直接在「Her和她」網站購買HAPPY HOUSE乾洗手，含有75％酒精及茶樹精油，並有不同容量的包裝、噴霧或凝膠可選擇，不僅購買方便，使用也很方便。

 

關鍵字：

Touchland, 乾洗手界愛馬仕, 乾洗手, 愛馬仕, For Her, 茶樹精油
fashion.net

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