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SacaiＸNike純色款來了！以極黑極白再次掀起「解構」風潮

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編輯／Duke

2019年最受到男、女青睞的聯名系列，絕非Sacai X Nike LDWaffle莫屬，去年雙方共推出5款配色，每雙都擁有極高的聲量，後續也透過爆料帳號曝光2款以純色打造的LDWaffle，如今時序進入2020年後，鞋款的細節圖與發售時間也悄悄出爐了。

▲新款SACAI LDWAFFLE。（圖／翻攝自IG@hanzuying、@yankeekicks）

▲以純色打造的LDWaffle，發售時間正式曝光。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

早先於2019年底曝光的2款LDWaffle，在結構上與先前發售的5款不同，設計師阿部千登勢（Chitose Abe）一改撞色設計，採用純黑與純白為基調，鞋面材質則是捨棄網布，改以尼龍、麂皮以及皮革創造層次感，使得新鞋款散發出簡約、耐看的解構特性。

▲新款SACAI LDWAFFLE。（圖／翻攝自IG@hanzuying、@yankeekicks）

▲新款SACAI LDWAFFLE。（圖／翻攝自IG@hanzuying、@yankeekicks）

▲一改撞色設計，採用純黑與純白為基調。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

儘管捨棄網布與撞色設計，新款LDWaffl依舊讓人眼睛為之一亮，原因在於採用百搭的黑、白2色，並且還運用麂皮色調較淺的特性與皮革、尼龍做出區隔，為新鞋款創造更多細節，其搶手程度絕對不輸先前的5款。

▲新款SACAI LDWAFFLE。（圖／翻攝自IG@hanzuying、@yankeekicks）

▲新款Sacai LDWaffle實著依舊好看。（圖／翻攝自IG@yankeekicks）

根據球鞋網站Le Site de la Sneaker的情報指出，新款Sacai X Nike LDWaffle會在3／5進行發售，並且可於Nike官網與指定專賣店購得，上次沒買到，這回不妨碰碰運氣吧！

此外，曾於2017年亮相的Adidas Yeezy Boost 650是一雙中筒設計的鞋款，自曝光以來未有任何販售的消息，不過，最近透過IG爆料帳號@hanzuying發布的貼文，可以清楚該鞋款繼承Yeezy Boost 350V2的鞋型，對鞋身進行加高，並除去側面的半透明紋路，改以編織鞋面為主。目前尚未有任何發售的消息，喜愛Yeezy的朋友要再等等囉！

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關鍵字：

Sacai, Nike, LDWaffle, 聯名, 阿部千登勢, 解構設計, 撞色, Adidas, YeezyBoost650
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