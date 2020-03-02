卡通起司被實體化！南韓7-11推出超可愛的起司蛋糕　甜點控都吃爆了

▲宛如卡通起司被實體化。（圖／翻攝自2seulli IG、50000ji IG）



記者李薇／台北報導

南韓是很多年輕人喜歡去的旅遊景點，尤其是大賣場還有便利商店裡面的單品，更是超級好買，最近南韓7-11就推出一款相當特別的起司蛋糕，不僅外型就是起司的造型，裡面切開更是滿滿的濃郁起司蛋糕，不管是拍照打卡還是直接吃都超美味。

▲南韓起司蛋糕。（圖／翻攝自kmh1123 IG、kgy8mwt IG）



南韓7-11日前推出一款特別的點心，就是把起司蛋糕直接做成黃色的起司，圓形的三角形設計上面還有一圈圈的凹陷，相當特別有趣，因此吸引很多蛋糕控拿來拍照打卡，裡面切開之後，也是滿滿的濃郁起司，每一口吃下去都可以滿足起司族的胃口。

▲看起來超級美味。（圖／翻攝自jeonggoeun_1209 IG、muk_ssol IG）

這款單品推出之後，一塊售價3200元（約台幣100元），有很多人都買來嘗鮮，許多人都覺得味道超級濃郁，吃起來非常香，「味道和普通的起司蛋糕完全不同，如果喜歡乳酪會很愛它」、「卡通造型的起司蛋糕超可愛」、「我跑了3間才找到」，可見網路上大部分都是好評。

▲配咖啡或是茶都剛剛好。（圖／翻攝自dana_jasmin0326 IG）