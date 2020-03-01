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南韓出「魚糕湯茶包」隨時隨地都可以泡來喝　搭配便當最對味

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▲魚糕湯茶包,魚糕。（圖／IG）

▲茶包分為原味跟辣味。（圖／翻攝自shalala_sso IG、honey.garden_ IG）

記者李薇／綜合報導

在寒冷的南韓冬天，來一支魚糕配上暖暖的魚糕湯，簡直就是享受，暖呼呼的湯喝下去擁有海鮮的鮮甜，讓人難以忘懷，是很多人去玩必吃的單品，最近有廠商更是腦筋動得快，推出「魚糕湯茶包」，直接用泡的就可以泡出海鮮湯來。

▲魚糕湯茶包,魚糕。（圖／IG）

▲魚糕湯茶包。（圖／翻攝自jimin_r IG、gamineholic IG）

看準很多人愛喝魚糕煮出來的海鮮湯，南韓廠商就推出「魚糕湯茶包」，真的是茶包的外型，丟進杯子裡面加熱水之後，喝起來就是魚糕湯，擁有海鮮的鮮味，同時又有一點點的甜味，超級特別又有趣。

▲魚糕湯茶包,魚糕。（圖／IG）

▲直接泡成茶的樣子。（圖／翻攝自bakas IG、chulminlee IG）

「魚糕湯茶包」上市之後，立刻吸引很多人入手，一次大盒裝的裡面總共有24包，12包是原味的、12是辣味，同時可以滿足喜歡魚糕湯的族群，喝過的人都說「這魚糕湯的味道超好」、「想要隨身攜帶都可以喝」、「超級方便」，還有人會中午吃飯配便當吃，或是宿醉之後來一杯，都超級實用。

▲魚糕湯茶包,魚糕。（圖／IG）

▲喝起來海鮮味很夠。（圖／翻攝自hwang.negi IG）

雖然現在南韓正在鬧疫情，不過等到狀況穩定之後，記得一定要去當地買回來當做伴手禮或是自己在家喝，都非常方便又可以懷念在南韓玩樂的時光。

關鍵字：

魚糕湯茶包, 魚糕, 韓國, 南韓, 茶包,
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