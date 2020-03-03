不能去南韓⋯還是要囤貨啊！3款不買就落伍的韓妝單品

文／C編

韓系彩妝最近可以說是領先各地，成為亞洲的流行趨勢指標，韓系的彩妝保養也吸引很多人入手，不過最近因為新冠肺炎（COVID-19）的影響，想要去採購囤貨變得相當困難，不過沒關係，在台灣也可以直接買到韓系最流行的彩妝保養，讓小編特搜給妳。

romand 果凍光澤持久染唇釉

南韓最近流行起具有滿滿光澤的唇釉，尤其是新創品牌romand的果凍光澤持久染唇釉，更是很多部落客都有入手的單品，可以提供滿滿的水光妝效，搭配上細緻透亮的顯色度，一上市就被搶光光，還不入手就要退了流行！

▲韓國 romand 果凍光澤持久染唇釉，每款原價480元，特價348元。點我購買。

▲韓國最夯果凍唇。（圖／翻攝自cosmelody IG、in_young91 IG）



MISSHA 經典三色眼影

最近因為疫情的爆發，很多人工作都要戴口罩上下班，想要畫出完美的唇彩變得有點困難，不過眼神還是要顧，這款MISSHA經典三色眼影可以說是懶人的救星，直接一筆就可以畫出完美的漸層眼妝，超級方便，一定要購入。

▲MISSHA 經典三色眼影，每款原價259元，特價169元。點我購買。

▲MISSHA3色漸層眼影一筆搞定。（圖／翻攝自__oristagram__ IG、cbmrk IG）



Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜

擁有了完美的妝效，卸妝也是很重要的事情，如果沒有完全清潔乾淨，很容易出現粉刺或是痘痘，Banila Co.的ZERO零感肌瞬卸凝霜就是經典不敗的長賣商品，膏狀質地塗抹在肌膚之後會轉化成油狀，幫助帶走彩妝，非常容易清洗乾淨，絕對必囤。

▲Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜 經典款 限定大容量180ml （2入特惠組），原價1,980元，特價1,350元。點我購買。

▲韓妝控囤貨必備。（圖／翻攝自jung.y00n IG、banilaco_official IG）

