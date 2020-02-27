fb ig video ETtoday search mobile

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

> >

▲超跑元素入設計的Gorilla Watches進軍台灣。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

AP（Audemars Piguet，愛彼錶）前任創意總監Mr. Octavio Garcia與前資深設計師Mr. Lukas Copp，於2016年在瑞士創立的腕錶品牌Gorilla Watches，以超跑元素錶款著稱，短短4年間已轟動日本錶界，品牌挾著這股熱賣氣勢進軍台灣，與專營頂級跑車改裝品牌代理的「三一國際」合作，於旗下展示間販售，無論是錶款設計、行銷通路，都大膽顛覆鐘錶圈的傳統思維。

▲▼ Gorilla Watches 。（圖／公關照）

▲Gorilla Fastback Acid Green大三針腕錶，40,000元。（圖／品牌提供，以下同）

設計靈感源自各式超跑的Gorilla Watches，面盤猶如汽車儀表板，錶殼則用上複合式材質，結合碳纖維、陽極處理鋁合金、陶瓷甚至是鍛造碳等，搭配鈦金屬錶背與取自煞車碟盤孔洞的橡膠錶帶，展現跑車魂。

▲▼ Gorilla Watches 。（圖／公關照）

▲Gorilla Fastback GT Spectre大三針腕錶，71,000元。

Gorilla Watches具備100米防水，一般三針款搭載日本機械機芯；2018年入圍GPHG日內瓦鐘錶大賞「Challenge Watch Prize」項目的Gorilla Fastback GT Drift Elise漫遊小時腕錶，則採用與知名瑞士機芯廠Vaucher Manufacture Fleurier共同開發的機芯，以星形設計輪盤操轉三塊小時的時間裝置，充滿趣味。

▲▼ Gorilla Watches 。（圖／公關照）

▲曾入圍GPHG日內瓦鐘錶大賞的Gorilla Fastback GT Drift Elise漫遊小時腕錶，180,000元。

獨特的設計讓Gorilla Watches在日本爆紅，品牌分析主因，是錶款進軍頂級錶店，因為金字塔尖端客層在購買百萬名錶外，也想選購假日能戴的帥氣錶款，但又不想與年輕人「撞錶」，價位約4萬元的Gorilla Watches異軍突起，吸引40至50歲的收藏家入手，尤其白色、粉紅色、粉藍色等亮眼色彩迅速售罄，凸顯佩戴者的自信心。

▲▼ Gorilla Watches 。（圖／公關照）▲▼ Gorilla Watches 。（圖／公關照）

▲粉紅色Gorilla Fastback GT Truffelhunter大三針腕錶（左）71,000元，藍色Gorilla Fastback GT Mirage大三針腕錶71,000元。

關鍵字：

Gorilla Watches
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

這只百萬元PP錶對王陽明太重要！　見證求婚、結婚、女兒雙滿月幸福時刻

這只百萬元PP錶對王陽明太重要！　見證求婚、結婚、女兒雙滿月幸福時刻

4萬元可買香奈兒珠寶！　窄版COCO CRUSH戒單戴混搭都有型

4萬元可買香奈兒珠寶！　窄版COCO CRUSH戒單戴混搭都有型

侯佩岑拎卡地亞小紅包被指像喜餅　正解是經典珠寶盒 17歲木村光希老氣妝容＋國標舞衣被狠批　「造型師該換了」 《愛的迫降》富家女愛貴婦錶　孫藝真戴蕭邦鑽石自由轉 卡爾拉格斐的寵貓Choupette在哪？　繼續巴黎貴氣生活、還開生日趴 怪奇比莉Burberry寬大服裝包緊緊　襪子、美甲全是經典格紋 米其林星級主廚戴Hublot做菜　超輕沒負擔 孫芸芸10萬以內的3款美包選擇　Dior客製專屬小包卡哇伊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面