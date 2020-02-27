超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

▲超跑元素入設計的Gorilla Watches進軍台灣。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

AP（Audemars Piguet，愛彼錶）前任創意總監Mr. Octavio Garcia與前資深設計師Mr. Lukas Copp，於2016年在瑞士創立的腕錶品牌Gorilla Watches，以超跑元素錶款著稱，短短4年間已轟動日本錶界，品牌挾著這股熱賣氣勢進軍台灣，與專營頂級跑車改裝品牌代理的「三一國際」合作，於旗下展示間販售，無論是錶款設計、行銷通路，都大膽顛覆鐘錶圈的傳統思維。

▲Gorilla Fastback Acid Green大三針腕錶，40,000元。（圖／品牌提供，以下同）

設計靈感源自各式超跑的Gorilla Watches，面盤猶如汽車儀表板，錶殼則用上複合式材質，結合碳纖維、陽極處理鋁合金、陶瓷甚至是鍛造碳等，搭配鈦金屬錶背與取自煞車碟盤孔洞的橡膠錶帶，展現跑車魂。

▲Gorilla Fastback GT Spectre大三針腕錶，71,000元。

Gorilla Watches具備100米防水，一般三針款搭載日本機械機芯；2018年入圍GPHG日內瓦鐘錶大賞「Challenge Watch Prize」項目的Gorilla Fastback GT Drift Elise漫遊小時腕錶，則採用與知名瑞士機芯廠Vaucher Manufacture Fleurier共同開發的機芯，以星形設計輪盤操轉三塊小時的時間裝置，充滿趣味。

▲曾入圍GPHG日內瓦鐘錶大賞的Gorilla Fastback GT Drift Elise漫遊小時腕錶，180,000元。

獨特的設計讓Gorilla Watches在日本爆紅，品牌分析主因，是錶款進軍頂級錶店，因為金字塔尖端客層在購買百萬名錶外，也想選購假日能戴的帥氣錶款，但又不想與年輕人「撞錶」，價位約4萬元的Gorilla Watches異軍突起，吸引40至50歲的收藏家入手，尤其白色、粉紅色、粉藍色等亮眼色彩迅速售罄，凸顯佩戴者的自信心。

▲粉紅色Gorilla Fastback GT Truffelhunter大三針腕錶（左）71,000元，藍色Gorilla Fastback GT Mirage大三針腕錶71,000元。