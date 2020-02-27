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洋芋片用喝的才過癮！零食瓶蓋接口超方便　吃屑屑完全不用弄髒手

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編輯／Emily　圖／翻攝自zyplus.co.jp、upcyclealamode.wordpress.com

吃洋芋片的時候，最後剩下一堆屑屑也不能放過，絕對要把它舔得乾乾淨淨，這堆屑屑直接倒入口中，很容易不小心撒出來，倒在手上又油膩膩很麻煩，於是有日本廠商推出專為零食設計的瓶蓋接口，把它裝在零食包裝袋上，就可以豪邁的「喝」零食啦！

▲零食包裝袋接口。（圖／翻攝自zyplus.co.jp）

▲零食包裝袋接口。（圖／翻攝自zyplus.co.jp）

這款零食包裝接口長得就像寶特瓶蓋，整體構造分成三層。使用方法是將零食包裝袋剪下一個三角切口，將最下層放進包裝內，再套上中層鎖緊，這樣零食包裝接口就完成了，接下來只要把最上層的蓋子裝上，就能維持密封，要吃的時候打開就可以。

▲零食包裝袋接口。（圖／翻攝自zyplus.co.jp）

▲零食包裝袋接口。（圖／翻攝自zyplus.co.jp）

有了這個創意小物，手完全不需要碰到食物，一邊在上班、玩電腦都超方便，不會弄髒鍵盤。不只洋芋片屑屑可以嗑乾淨，吃巧克力豆、爆米花、小米果這些顆粒狀的零食也超適合。喜歡的話一個858日圓（約台幣元），可在日本amazon上購買。

▲零食包裝袋接口。（圖／翻攝自zyplus.co.jp）

▲零食包裝袋接口。（圖／翻攝自zyplus.co.jp）

其實這種零食瓶蓋接口自己也能動手做，有一位網友在部落格Upcycle á la Mode上，分享了用寶特瓶蓋做成零食密封袋的教學。首先要準備寶特瓶、塑膠袋和剪刀，先將寶特瓶上半部的瓶口部分剪下來，接著將塑膠袋穿過瓶口，再蓋上瓶蓋就大功告成了！雖然目的是為了保存和密封，但用這個瓶口倒零食出來吃，效果應該也差不多。

▲零食包裝袋接口。（圖／翻攝自zyplus.co.jp）

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關鍵字：

洋芋片, 零食, 餅乾, 寶特瓶口, 日本, 小物, 雜貨
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