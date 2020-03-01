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Ean部落閣／虹夕諾雅谷關根本奢華仙境　不出國也能體驗「2020全球最佳新酒店」

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

沒想到科技也能那麼有溫度！

「你們 WIFI 不用密碼嗎？」正在房間辦理住房手續的我滑著手機問道
服務人員：「需要，密碼是 ____（消音）」
我驚訝「那為什麼我手機自己連上了？」
服務人員：「可能您之前在虹夕諾雅 京都連過，所以自動連上了」

這全球密碼統一的小細節，彷彿隱藏版歡迎儀式，讓我知道，我回來虹夕諾雅了！只不過這回，我是在熟悉的谷關，體驗虹夕諾雅打造的非日常。

▲再度回到虹夕諾雅，加上又是在台灣，備感開心

台北出發 2.5 小時進入度假模式

去年 2019 夏天開幕的虹夕諾雅 谷關，是繼峇里島後的第二家日本海外據點，成為星野集團下這個奢華住宿品牌的第七家。跳上南下高鐵，抵達台中站後，無縫搭上請飯店安排的接駁轎車，走國道四號從東勢進入，大約一個半小時，順著流向山谷的大甲溪，在一樹樹嬌粉的山櫻花迎接下，我離開台北後的兩個半小時，車子駛進青翠竹影婆娑夾道的低調入口。

▲在台中高鐵站等候的接送司機，手舉牌頗具質感，若名字是揮毫手寫，那我肯定要來留念

「Hoshinoya，我回來了！」愉悅的同時，內心有些激動，猶記去年底站在行駛大堰川的船上，我忍不住向水邊私邸的虹夕諾雅 京都鞠躬兩次，多謝過去三日悉心款待，並暗自承諾有天一定要再回來。因此當又重返虹夕諾雅，且還是在自己家鄉上岸，好感動。

▲虹夕諾雅 谷關於 2019年 6 月30 開幕，隨即又將台灣旅宿產業帶上新高度

▲櫃檯牆上懸掛的是畫作出自日本畫家內海聖史之手，挑高空間加上藝術品陳列其中，讓人仿若置身美術館

圖書閱覽室，咖啡茶佐誠品選書 24 小時開放

因提早於可進房的三點前抵達，先被請來「圖書閱覽室」（The Library Lounge）喝杯茶休息一下。日本人很喜歡擁有一定熟悉感的 “安心旅遊”，最簡單的例子是旅遊海外只要入住日本品牌飯店，幾乎都配有免治馬桶，而這樣的熟悉感，我在這也感受到。除了自動連上的公共網路，跟虹夕諾雅 京都一樣，谷關也有取相同名字的休憩空間，24 小時開放，隨時提供咖啡膠囊、茶包與小點心，牆上陳列的則是委託誠品來選書上架，還可帶回房間慢慢閱讀，是個很舒服的地方，入住兩晚的睡前，我都來這報到。

▲在圖書閱覽室可隨時坐下來喝杯茶

▲誠品選書，有不少昂貴的精裝書

▲除了精選的台灣在地特產，也可買到虹夕諾雅 谷關限定商品，如木屐

房內 check in、自在享用迎賓茶點

虹夕諾雅 谷關規劃 5 種房型、共 50 間房，除了「山霞」外，其餘都是樓中樓房型，房間皆相當寬敞，都在 20 坪以上，其中有一間至多可提供 7 人入住的「森羅」更是有 65 坪，擁有 3 間臥室、中央露台餐桌及配有兩個溫泉浴池，特別合適一大家子前來度假。

承襲日本的細緻服務，虹夕諾雅 谷關的 check in 手續，不在大廳，在房間。雖初抵的圖書閱覽室，可能已在那喝過咖啡茶，但其實真正提供迎賓茶點，是在自己房間。當我走進入住的 「月見」房型，一進房，看到大片落地窗的綠意滿眼，在我「哇」聲未墜，服務人員已著手準備。只見他熟練打開櫃子，從冰箱端出預先準備好的點心，再從保溫瓶倒出茶，用的食器都講究，光看都享受。百香果口味的水饅頭，Q彈口感，切開後送入口，酸甜果香滿溢，搭配玄米茶，蠻好。

▲在房間自在的享用迎賓茶點，相當放鬆與尊榮

我的房間位於建築最高的 5 樓，樓中樓的設計，進門是連成一氣的客廳與臥室空間，沒有多餘的傢俱與裝飾，更顯 34 坪空間的開闊，大面落地窗將青翠山脈、園區優美的水之庭園及泳池完整收納，特別是房間的天與地使用深色系，讓外頭的巨幅流動風景成為視覺主角，光影變化下，一日四時展現不同風貌。

▲沒有過多的裝飾，因為窗外就是最美的風景

▲光影，為空間帶來了靈動的生氣

不干擾享受自然風景的照明設計

跟虹夕諾雅 京都一樣，整個園區到客房的照明設計重點，都以不打擾房客感受自然為前提。在日本 ICE 都市環境照明研究所武石正宣的操刀下，我充分感受到這份細緻，燈光舒適柔和不刺眼，特別是走在夜裡的園區，發現他們盡可能減少使用人造光源，若非得使用、也都採低矮的照明設計，在安全性與氣氛營造間取得極佳平衡。這時，記得把視線抬高，飽覽久違的星空，是啊、虹夕諾雅（Hoshinoya）在日文裡的意思就是「星之屋」呀！

此外，房間採用了五段的照明設計，從幽暗有味到明亮，房客可自行調整，其中一鍵全暗的控制，更是深得我心，不像有時入住某些飯店，睡前要關所有燈都像在尋寶，怒氣都快壓過睡意，這裡不僅沒這問題，加上用的還是席夢思床墊，非常好睡。

▲低矮的照明設計，走在園區仰望星星，會讓人感謝這般體貼的燈光設計

▲夜裡打上燈光的泳池

泡湯區兩倍大的月間房型，最適合極度泡湯愛好者

除了床墊，能一夜好眠，睡前舒服的夜湯，功不可沒。浴室與半露天溫泉區都在樓下，月見房型的泡湯專用區是一般房型兩倍大，浴池很大，若六位成人同時入池不是問題。木頭格柵窗可拉關，設計相當雅緻。湯池旁有供兩人躺臥的沙發，可感受山風吹拂的舒爽，這房型室內還多了鋪設燈心草編織的榻榻米歇憩空間，某天下午，我躺在上頭聽著淙淙泉水，睡了一個舒服午覺。

▲月見房型的溫泉浴池，是一般房型的兩倍大

▲泡完湯，可在沙發上休息納涼，很是享受

▲優雅舒適的榻榻米歇憩空間，是月見房型的特色之一

標榜房間提供大溫泉浴池的飯店不少，但都有個問題，水要放很久。虹夕諾雅 谷關因有著豐富的地湧泉量，24 小時源源不絕的原湯供應，因此全客房皆是天然無循環溫泉，隨時要泡，浴池水都是滿的，大自然的恩賜，最是奢華。谷關溫泉是被譽為「美肌之湯」的碳酸氫鹽泉，泡在裡頭會看到漂浮物，並非雜質，而是珍貴的溫泉花，這麼棒的泉質，難怪星野集團願意點頭，讓台灣繼 Bali 之後成為第二個海外虹夕諾雅據點。

▲全館客房皆提供天然無循環溫泉，隨時都是滿水位

泡裸湯免害羞，針對台灣人設計的露天風呂

在客房裡泡湯其實就夠舒服，但喜愛泡大眾湯的我怎可能不體驗，什麼都要的結果就是我在一天完成四泡，破了自己紀錄。虹夕諾雅御用建築師東利惠在設計時，考量到部分台灣人較害羞，不像日人那麼習慣泡大眾裸湯，但因日本溫泉文化講求裸湯才能徹底放鬆身心，因此折衷，巧妙使用石材與植栽，打造了曲折多角的大型湯池，讓前來泡湯的人們無需坦誠相見，只要挑選位置，儘管有其他客人，仍能達到只聞其聲不見其人的效果。

▲我很喜歡大眾室內溫泉的設計，挑高空間的上半部使用深色調，讓人感覺沈靜

▲露天風呂種植大量植栽，春天泡湯還能一邊欣賞盛開杜鵑花

▲不規則的多角造型，其實是要讓客人更自在的泡湯

註：一般在日本泡湯，為尊重當地裸湯文化與避免網友起而效尤，我多會避免拍照、就連手機也不會帶，因此多是使用網站上的官方照片。這次入住，正好飯店公關利用大眾浴池的休息整理時間（11:00-16:00）帶領參觀，因此拍了些照片準備放到文章中介紹，實際泡湯時就依照規定、沒帶上任何拍攝器材，純享受了

水之庭園，營造溫泉溪谷樓閣意象

請來環境設計「Studio on Site」長谷川浩己以「溫泉溪谷的樓閣」為概念，打造「水之庭園」來表現意象。他巧妙的掘了蜿蜒曲折的水道，宛如小型濕原，讓水流穿梭在原生的二葉松、五葉松樹林間，更棒是還提供多個西式涼亭（Gazebo），讓人散步其中，能隨時或坐或臥、以最舒服的姿勢置身這個美好環境中。

▲清晨被陽光照拂的水之庭園

▲在設計師的巧思下，利用高低差讓水流淌過大半園區，鐵鏽是要表現日本的侘寂之美，相當低調有味

文化體驗是虹夕諾雅很具特色的重要元素，是去年底到虹夕諾雅 京都，讓我一見傾心的關鍵之一。這回我想一探虹夕諾雅 谷關的其中原因，也是很好奇他們會怎麼呈現這一塊。飯店現已提供了多個相當不錯的免費體驗活動，如「草花散策」、「氣循森呼吸」、「谷茶時間」…等，不過目前尚未像虹夕諾雅 京都一樣，有推出任何的付費文化體驗項目，我想並非不夠認真努力，而是，如何從相對年輕的文化裡，汲取提煉出一個又一個能傳遞在地文化精髓與精神，並讓旅人認識及體驗到精緻的在地文化活動，這是台灣所有觀光產業的共同挑戰。我很期待下次再訪，能透過虹夕諾雅的眼睛，重新看見在地精華！

▲不規則的泳池，全年開放（10:00-19:00）

▲位於建築四樓的「風之間」

跟去年底要從虹夕諾雅 京都退房時一樣，充滿不捨之情外，這回還多了感動與感謝，謝謝虹夕諾雅 谷關的業主 – 汶山企業董事長林盟弼，願意在台灣鉅額投資，並不辭辛苦的力邀到星野集團共同合作，除了有品味、眼光外，還願意全然的尊重專業，虹夕諾雅 谷關，才會是今天這個模樣。

謝謝星野董事長星野佳路點當初的點頭答應，帶來東利惠等幾位不同領域的御用設計師與整套高標準的細緻服務，將台灣旅宿又提升到更高層次！而這個台日合作，不僅在國內造成轟動，也獲得國際矚目，知名的北美旅遊休閒雜誌《Travel+Leisure》甫公布「2020全球最佳新開業酒店」，虹夕諾雅 谷關不負眾望成為全台灣唯一的上榜飯店！

希望有機會很快能再回來，並期待繼續造訪下一間與下下一間的虹夕諾雅。

▲ 右下角三個圓圈圈，最左邊的圓是每家虹夕諾雅專屬的圖騰如家徽，代表的是環繞台中的三座山巒，分別是梨山、獅頭山與八卦山

/ Info. /

虹夕諾雅 谷關

官網訂房去地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

關鍵字：

Ean部落閣, 旅遊, 虹夕諾雅谷關, 台中, 旅宿
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